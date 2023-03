Lastnosti odličnih ljubimcev: vsakdo ima rad pohvalo, tudi med rjuhami!

Naj gre za moškega ali žensko, vsak ima med rjuhami svoja pričakovanja in danosti, naštevamo pa lastnosti, ki razkrivajo popolnega ljubimca.

Oralni seks

Ženske si želijo partnerja, ki jih lahko zadovoljuje oralno, saj je za mnoge to pot do izjemnega užitka in vrhunca, in tudi moški naravnost obožujejo oralni seks. Uživanje v oralnem seksu, obojestranskem, je nedvomno ena od značilnosti dobrega ljubimca.

Posluh

Posluh za partnerjeve želje je odlika dobrega ljubimca, saj drugemu tako ni nerodno povedati, kaj si želi, kaj mu je všeč, kaj naj partner naredi ... Kdor ima posluh in se pusti voditi, ne da bi bil pri tem užaljen, je na najboljši poti, da partnerja in sebe osreči med rjuhami.

Kompliment

Kompliment je vedno dobrodošel, zakaj ga ne bi bili deležni tudi med seksom ali po njem? Partner, ki rad pohvali drugega, ne misli samo nase in zna biti pozoren tudi v intimnih trenutkih, je preprosto seksi.