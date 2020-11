Deset izjav osebe, ki resnično ljubi

Čeprav si vsaka želi slišati čarobni besedici ljubim te, so tudi druge izjave očiten pokazatelj ljubezni. Katere govori le moški, ki resnično ljubi? Bodi previdna Ker želi, da ste vselej varni. Ti pomagam? Ker vam želi kar najbolj olajšati zadeve. Želim si, da bi bila tu Ker vas vedno, ko nista skupaj, pogreša. Vedno mislim nate Ne glede na to, kje je in kaj počne. Če me potrebuješ, me pokliči Ker želi pokazati, da se lahko vselej oprete nanj. Pogrešam te Znova: rad je z vami, ker vas ljubi. Rad bi vedel vse o tebi Ker ga ne zanimate le kot ljubimka, temveč kot oseba. Veliko mi pomeniš Ker v njegovem srcu in življenju zavzemate posebno mesto. Naslednje leto bova … Če ste vpeti v njegove načrte za prihodnost, zagotovo goji pristna čustva. Ljubim te Dodatno pojasnilo je odveč.