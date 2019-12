100 orgazmov za daljše življenje

100 orgazmov na leto zmanjša verjetnost prezgodnje smrti za polovico in življenje podaljša tudi za osem let, so odkrili strokovnjaki in razkrili še nekaj zanimivih dejstev o spolnosti. Tudi negativne posledice Čeprav je seks zdrav, ima orgazem lahko tudi negativne posledice. Med drugim lahko povzroči začasno izgubo spomina, ki v povprečju traja od 12 pa vse do 24 ur. Razlika med spoloma V dolgih, stabilnih zvezah, daljših od 15 let, moški pogosteje od žensk hrepenijo po objemih, poljubih in drugih oblikah izkazovanja pozornosti ter ljubezni, ženske pa želijo pogosteje seksati in premikati meje v spolnosti, je pokazala ameriška raziskava, v katerih je sodelovalo več kot 1000 parov iz različnih držav sveta. Pripravljeni na vse Moški so za to, da bi v posteljo zvabili žensko, pripravljeni storiti domala vse. Raziskave so pokazale, da v družbi privlačnic večkrat brez pomisleka odprejo denarnico, ne pa tedaj, ko so s kakšno, ki jim ni preveč všeč. Njihova gesta pa ne obrodi nujno sadov. Kajti med ovulacijo so v ženskih očeh privlačnejši poredni fantje kot tisti, ki bi jim dali vse na pladnju. Na prve gledajo kot najprimernejše očete za svoj podmladek – drugače kot v obdobju, ko možnost za zanositev pri njih ni največja, so dokazali strokovnjaki z univerze Teksas. Seks z bivšim ni nekaj slabega Seks z bivšo ljubeznijo ni slaba ideja, trdijo strokovnjaki, saj pomaga pri premagovanju samote in pri prebolevanju razhoda. Varanje ogroža zdravje Moški, ki skačejo čez plot, so bolj izpostavljeni srčni kapi kot zvesti soprogi. In to prav tedaj, ko so v prepovedanem intimnem aktu, Tveganje, stres in občutek krivde pač za srce pomenijo velik napor, zaradi katerega lahko tudi odpove. Preveč je preveč Za posameznike, ki so imeli več kot 10 spolnih parterjev, več kot polovica moških in žensk meni, da so promiskuitetni. Tisti, ki so jih imeli manj, pa so po mnenju večine neizkušeni. 70 odstotkov moških ne želi vedeti, koliko ljubimcev je imela njihova draga pred njimi, je pokazala študija spletne strani Ashley Madison, ki je odkrila še, da je 88 odstotkov njenih uporabnikov že prevaralo svojega partnerja, kar 57 odstotkov pa jih je na isti dan seksalo s partnerjem in ljubimcem. Vpliv ženskega orgazma Ženske, ki redno doživljajo orgazme, hodijo drugače. Povedano preprosto: opazneje gibljejo z boki in so zato na pogled senzualnejše in zapeljivejše, trdijo belgijski strokovnjaki s področja spolnosti.