Nasveti za izjemen seks v dolgi zvezi

Zlasti v dolgih zvezah se strast včasih umakne rutini, a z njo se ne gre kar sprijazniti. Bolje je sicer preprečiti, da bi se sploh pojavila in jo, če vendarle se, pregnati. Kako, svetuje britanska spolna terapevtka Vena Ramphal. Veliko masturbacije »Če ne znate za svoje zadovoljstvo poskrbeti sami, je nepošteno od dragega pričakovati, da bo vedel, kako vas zadovoljiti,« je povedala Ramphalova in dodala, da z masturbacijo ne spoznavamo le sebe in svojega telesa, ampak je hkrati to eno od sredstev za povečanje libida. Pogovarjajta se Še en način za odkrivanje želja je iskren pogovor o tem, kaj vama je v postelji všeč in česa ne marata. »Včasih je samo s pogovorom mogoče spoznati, česa si nekdo v postelji želi, zato je tisti o spolnosti ključen dejavnik uspešnega razmerja in kakovostnega spolnega življenja,« je povedala terapevtka. Načrtujta Načrtovani seks ni nekaj slabega. Ker za spolne radosti velikokrat zmanjka časa, ni slaba ideja, da določita, kdaj se jim bosta predajala. In tedaj, ko sta v vročem objemu, pozornost namenjajta poti ter ne cilju. Naj se ne vrti vse okoli doseganja orgazma, saj to negativno vpliva na celotno spolno izkušnjo. Spomnita se začetkov Še en droben, a učinkovit nasvet dolgoletnim parom: »Pomislita na vajine začetke, na čas, ko sta se zaljubila. Prijetni spomini bodo v vaju prebudili prav take občutke in podžgali strasti, ki niso izginile, ampak so se le nekoliko umaknile iz vajine spalnice.«