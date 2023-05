Čemu se ne morejo upreti? Rjavooke in rjavolase so prva izbira

Spletna zmenkarije razodevajo številne informacije, ki pritegnejo pozornost raziskovalcev odnosov in spolnosti. Po proučevanju podatkovnih baz so nedavno ugotovili, kaj moške pri ženskah najbolj privlači in čemu se preprosto ne morejo upreti.

Višina

Idealna višina ženske je po internetnih raziskavah sodeč od 160 do 168 centimetrov. Za moške je pomembno, da ženska ni ne previsoka ne prenizka, ampak skladna. Skoraj 50 odstotkov moških si bo izbralo žensko, ki je tako visoka.

Barva oči

Čeprav se zdi, da ves svet vzdihuje za modrimi očmi, kar 60 odstotkov moških privlačijo oči rjave barve. Glede na statistiko imajo rjavooke ženske več možnosti, da bodo moški z njimi navezali stik.

Barva las

Tukaj poteka še hujši boj kot pri barvi oči, pred svetlolaskami, črnolaskami in rdečelaskami pa se znova uvrščajo rjavolaske, ki prejemajo kar 40 odstotkov sporočil, svetlolaske na primer le 15. Rjavolaske naj bi moškim vlivale največ zaupanja in občutka varnosti.