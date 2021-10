8 položajev, zaradi katerih bo norel od užitka in prosil za več

Prvo pravilo: naučite se jezika poželenja. Tako boste ženska, ki je moški nikoli ne bo pozabil ali zapustil, ne glede na vse. Če niste prepričani, kako to storiti, je tukaj nekaj odličnih nasvetov za nepozabno spolno izkušnjo, zaradi katere bo vaš moški norel od užitka in prosil za več.

Ne hitite

Tudi če se vam zdi, da je to nekaj, na kar vas ne bi bilo treba posebej opominjati, marsikdo na to pogosto pozabi in tiho upa, da se vse čim prej konča. Tako pozabi uživati ​​v vsakem poljubu, vsakem dotiku in vsakem stoku. Vzemite si čas in uživajte. Poskusite ljubkovati naključne dele njegovega telesa in to počasi, medtem pa mu šepetajte umazane besede. Naj ima oči samo za vas in naj spozna, da je imel prekleto srečo, da je spoznal žensko, kot ste vi.

Spolni odnos na kavču

Zakaj bi vsakič, ko se želite predajati strasti, izbrali spalnico? Izberite kak drug del svojega doma, saj se vam bo tako zagotovo dvignil adrenalin. Poskusite lahko tudi na kakšnem prepovedanem mestu, na primer na letalu ali v kinu. Če se odločite ostati doma, lahko to storite na kavču. Zamislite si, da gledate film pod odejo in naenkrat začutite njegove dotike. Prevzemite nadzor in se usedite v njegovo naročje, ne da bi mu dovolili, da bi se vas dotaknil, razen če vi tako rečete.

Spolni odnos pred ogledalom

Samo pomislite – ko gledate v ogledalu, kaj počneta, obstaja velika verjetnost, da bosta oba hitreje dosegla vrhunec. Trik pri spolnem odnosu v ogledalu je v tem, da lahko vidite stvari, ki jih pri običajnem spolnem odnosu ne bi mogli. Če torej ogledala nimate v bližini spalnice, ga za to priložnost postavite pred posteljo ali ga po potrebi namestite na strop. Užitek je 100-odstotno zagotovljen.

Pogovarjajte se med oralnim odnosom

Je kaj bolj vročega od ženske, ki med oralnim odnosom umazano govori in gleda partnerja v oči? Ta neverjetni trik bo moškega 'prisilil', da prosi za še, za več, saj bo njegova fantazija uresničena in ne bo mogel skriti, kako navdušen je. Prepričajte se, da ga zadovoljujete počasi in da se zares potrudite.

Povejte mu, kaj vam je všeč

Ko moški dobi svojo dozo sreče (in vrhunec), bo naredil vse, da zadovolji svojo damo. Torej, oder je vaš. Povejte mu, kaj bi radi in pokažite navdušenje, medtem ko to počne, saj mu tako pokažete, da vam je res všeč. Počutil se bo kot alfa samec, saj bodo vsi vzdihljaji samo zanj To ga bo zelo vzburilo.

Poskusita z vezanjem

Če se pri tem počutite udobno, naj vas moški priveže za posteljo. Tako lahko svoj odnos dvigneta na povsem novo raven. Namreč, on ima ves nadzor, vi pa lahko uživate le, če vam to dovoli. Ta vroča igra ga bo tako močno vzburila, da ga bo do vrhunca ločilo le nekaj sekund.

Spolni odnos pod tušem

Če še niste poskusili te vrste spolnega odnosa, predlagam, da to čim prej storite. Že samo en pogled na vaše mokro in golo telo ga bo neverjetno podžgal, zato lahko s tem hitro popestrite svoje spolno življenje. Veliki finale bi bil, če vam milo 'slučajno' pade iz rok – vedno deluje.

Igrajte se z njegovimi testisi

En del moškega telesa ne smete zanemariti – njegovih testisov. Ko ga oralno zadovoljujete, se vam ni treba osredotočati le na njegov penis, igrajte se tudi z njegovimi testisi. S pravimi dotiki se bo počutil kot v raju. To je zelo občutljivo področje in če ga ustrezno ljubkujete, ga boste brez dvoma čisto obnorele.