Žametne in sladke: pečene skupaj s sladoledom se kar topijo v ustih (FOTO)

Breskve so nadvse okusen, sočen in sladek sadež, ki ga uživamo v sezoni, to je poleti. Za skladiščenje niso primerne, ker zelo hitro izgubijo svežino, lahko pa jih predelamo na različne načine.

Tudi z mesom se ujamejo. FOTO: Foodsawasdee26/Getty Images

Najboljše so sveže, ko se začnejo mehčati, a so še vedno čvrste. Drevo se ponaša s prečudovitimi cvetovi, sezona zorenja pa traja dobra dva meseca, od sredine julija do septembra.

Pri nas uspevajo predvsem v vinorodnih krajih, zato ne čudi, da poznamo tudi posebno vinogradniško sorto. Sicer jih je cela vrsta, osnovni pa sta bela in rumena, take barve je namreč njuno meso. Domovina breskve je Kitajska, tam so jih gojili že v petem stoletju pred našim štetjem, v Evropo pa so prišle iz Perzije in so jih gojili že stari Grki in Rimljani.

Plodovi so privlačni, veliki kot teniška žogica pa vse do velikosti pesti, prekriva jih nežna, žametna koža, polna drobnih dlačic, mehkih na otip, a nič prav prijetnih, če zagrizemo v sadež, ne da bi jih odstranili. Prav zato so vzgojili sorodnico nektarino, ki je breskve kar nekoliko izpodrinila s potrošniške mize. Vendar se dlačice enostavno odstranijo, najlažje pod tekočo vodo ali pa tako, da breskev nežno obrišemo z mehko krpo, v sili tudi ob hlače.

Imajo rahlo odlakano kožo, moteče dlačice odstranimo z umivanjem. FOTO: Leekris/Getty Images

Sveže uživamo same ali pa jih narežemo in kombiniramo z drugim sadjem. Lupiti jih ni treba, kot rečeno, jih le obrišemo ali speremo. Ko so zmehčane, da jih ni mogoče več jesti kot jabolka, jih narežemo in zmečkamo ter zmešamo v različne jedi, na primer v jogurt ali skuto, dodamo jih smutijem in sadnim kašam, ki jih lahko tudi zamrznemo in ponudimo kot sladoled. Imenitne so predelane, preprosta in čudovita je sladica, sestavljena iz na žaru pečene breskve in sladoleda, dodamo lahko še stepeno smetano.

Če jih želimo uživati pozimi, jih moramo konzervirati. Najpogosteje jih skuhamo v marmelade in želeje pa tudi v kompote ali različne sokove, bistre ali goste. Uporabimo jih lahko za pripravo alkoholnih pijač pa tudi za različne sladice, na primer biskvite, kolače in torte. Odlične so v sadno-smetanastih kremah, ki so najboljše dobro ohlajene.

Okus breskve se lepo dopolnjuje s čokolado, predvsem temno, ki ni presladka. Ne nazadnje bodo popestrile tudi slane jedi, sveže dodamo narezkom, dušene pa pečenemu mesu.