Ta priljubljeni prigrizek uživajmo zmerno

So stalnica kot samostojni prigrizek ali v mešanicah.

Arašidi spadajo med stročnice. FOTO: Wilaiwanphoto/Getty Images

Maslo pri nas ni prav pogosto na jedilniku. FOTO: Atlasstudio/Getty Images

Arašidi so res nenavadna rastlina oziroma plod. V kulinariki jih štejemo med oreščke, v resnici pa so stročnice, ki pa se od sorodnic, na primer fižola, čičerike, boba in graha, ločijo po tem, da se njihovi stroki ne razvijejo na nadzemnem delu rastline, temveč v zemlji.Še bolj nenavadno je, kako se ti stroki sploh znajdejo v zemlji. Grmičaste rastline namreč na koncu stebel razvijejo cvetove, iz katerih se razvijejo plodovi, ti se po oploditvi nagnejo navzdol, do zemlje, in se zarijejo vanjo do deset centimetrov globoko. Plodovi oziroma stroki tako dozorijo v zemlji. Užitni so le plodovi oziroma oreščki, ne pa tudi stroki, kot je pri večini drugih stročnic. Arašide za uživanje praviloma pražijo, če ste že kdaj poskusili nepražene, pa veste, da spominjajo na fižol. Značilni okus, kot ga poznamo, pridobijo s praženjem. Po večini lahko v trgovinah kupimo pražene arašide, na voljo pa so tudi celi, v strokih. Izbiramo lahko med slanimi in neslanimi, pri čemer je treba slane uživati res le zmerno. Pravzaprav tudi neslane, saj so zelo kalorični in polni maščob.Najpogosteje jih uživamo kot slani prigrizek, bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z drugimi oreški ali suhim sadjem. Dodajamo pa jih tudi številnim jedem, cele ali grobo nasekljane oziroma mlete. Potresemo jih po solatah, rižotah, testeninah s polivko, omakah in enolončnicah. Z njimi krasimo narezke, mesne ali sirne, ali jih predelamo v zanimive jedi. Najbolj znano je arašidovo maslo, ki je izjemo priljubljeno med Američani, medtem ko si ga pri nas privoščimo precej manj. Ima namreč precej specifičen okus, ki se ga je treba nekako privaditi.Za ljubitelje masla povejmo, da ga je izjemno enostavno pripraviti, arašide v zmogljivem mešalniku meljemo skupaj z maščobo, na primer oljčnim oljem, toliko časa, da nastane gladka, gosta in mazljiva zmes. Vsekakor ga je bolje narediti doma v manjši količini in preveriti, ali nam bo sploh všeč, preden ga kupimo v večjem lončku in potem prekladamo po hladilniku, ker ga ne bomo mogli pojesti. Iz arašidov pridelujejo tudi olje, ki ga uporabljamo za pripravo različnih jedi in zabelo solat.