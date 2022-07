Recept: ribe v paradižnikovi omaki

Za 4 osebe:

600 g ribjega mesa

2 čebuli

od 3 do 4 stroki česna

2 skodelici kuhanega graha

2 skodelici paradižnikove omake

1 žlička rdeče paprike

1 dcl suhega vina

olje

sol, poper, lovorov list, timijan, peteršilj

Čebulo in česen olupimo in nasekljamo, ribje meso narežemo na poljubne kose. V kozici segrejemo olje in na njem z obeh strani popečemo ribje kose. Odstranimo jih iz posode in na istem olju svetlo prepražimo čebulo. Potresemo s česnom, zalijemo s paradižnikovo omako in vinom ter dodamo začimbe. Premešamo, zavremo in dodamo popečene ribe. Kuhamo na majhnem ognju približno dvajset minut. Malo pred koncem dodamo grah. Rib med kuhanjem ne mešamo, namesto tega potresemo posodo, da se jed ne prismodi.