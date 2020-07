Sadje se ujame tudi z mesom

Pred uporabo ga dobro operemo in po potrebi olupimo.

Jed obogatimo s koščki mesa. FOTO: Maymayv/Getty Images

Že res, da je najboljše sadje tisto, ki ga utrgamo z drevesa ali grma in takoj zagrizemo vanj, vendar pa je lahko tudi vir številnih zanimivih jedi, svežih, sočnih, sladkih ali slanih. Sladkosnedi si ga privoščijo, saj je samo večinoma dovolj sladko, da ne potrebuje dodatnega sladkorja, izjemno dobro se kombinira tudi z zelenjavo, mesom, testeninami, kašo in drugimi jedmi, je zelo uporabno za pripravo mešanih jedi, predvsem hladnih solat, ki v vročih poletnih dneh pogosto predstavljajo kar glavni obrok. Sadje, na primer jagodičevje, ki je tako majhno, da ga ni treba niti prerezati, pa lahko uporabimo tudi za okrasitev jedi.Pri pripravi sadnih solat si lahko damo duška, kombiniramo lahko tako rekoč vse vrste sadja, seveda pa je najbolje, če uporabimo sezonsko domače. Da bo bolj sočna, sadje narežemo, stresemo v skledo, premešamo in pustimo nekaj časa stati, da se okusi premešajo in sadje spusti nekaj tekočine. Sadne solate obogatimo z zelišči, osvežimo z limonovim sokom, pri sladkorju pa bodimo kar se da varčni, najbolje ga je kar izpustiti. Okus lahko izboljšamo z dodajanjem vina ali žganih pijač, če bomo sadno solato ponudili otrokom, alkohol izpustimo, za sladico pa okrasimo s stepeno sladko smetano ali kepico sladoleda. K sadju se dobro podajo tudi okusi jogurta, kislega mleka ali skute. Postrežemo v ličnih skodelicah ali steklenih kozarcih, še bolj zanimivo pa bo, če namesto posode uporabimo prerezano in izdolbeno sadje, na primer lubenico ali melono. Pa smo že pri priljubljeni bovli, ki jo na zabavi postavimo na mizo, da si lahko vsak postreže sam.Sadje vse pogosteje najdemo tudi v kombinaciji z zelenjavo in mesom ali ribami, ti recepti pa so kot nalašč za poletne jedi. Za osnovo vzamemo na primer na hitro popečene koščke piščančjega ali puranjega mesa, imenitni so popečeni repki rakcev ali koščki rib. Dodamo sveže solatnice, radič ali rukolo, ki bosta protiutež sladkobi sadja in bosta poskrbela za krepak, grenak okus. Pogosto vidimo v receptih južno sadje, denimo mango, ananas ali pomaranče, a prav nobenega razloga ni, da ne bi poskusili tudi z domačim, na primer jabolki, poleti pa z vsem, kar daje vrt ali sadovnjak: uporabimo jagodičevje, hruške, marelice, breskve, nekoliko pozneje pa še prvo grozdje.