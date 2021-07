Sadje, ki jo raje kot v hladilniku hranimo v kleti

Imenitno se poveže s svežimi siri. FOTO: Sveta_zarzamora/Getty Images

Ohlajena gasi žejo in da občutek sitosti.

Lubenica je dolgo veljala za sadež poletja, ki si ga privoščimo predvsem na oddihu v toplih krajih. Dandanes jih seveda lahko kupimo kjer koli, v Sloveniji jih celo gojimo brez večjih težav, zlasti na Primorskem. Uspevala bo tudi na celini, vendar zahteva malce več pozornosti, saj je rastlina toplega podnebja. Zagotovo bodo lubenice uspevale v rastlinjaku.Večinoma jih sicer kupujemo na tržnici ali v trgovini, po večini uvožene, in prav zdaj je sezona na vrhuncu. Če kupujemo prerezane plodove, lahko že po barvi in vidni strukturi ocenimo, ali je sveža in zrela, če pa izbiramo med celimi, svežino prepoznamo z nekaj preprostimi triki. Eden od njih je, da po lubenici potrkamo s členki, kot bi trkali na vrata, in če votlo zazveni, je sadež zrel, če ni zaznati posebnega zvoka, pa ga raje pustimo na polici. Lubenico tudi potežkamo, sveža in zrela je težka, staro in trhlo pa dvignemo z lahkoto kot peresce. Tudi črte na lupini marsikaj razkrivajo, svetle denimo pomenijo, da je sadež svež.Kupljeno hranimo na hladnem, v hladilniku ali, še bolje, v kleti, saj ob prenizkih temperaturah nekoliko izgubi okus. Prerezano lubenico dobro zavijemo v folijo za živila ter preprečimo izsuševanje.Uživamo jih predvsem sveže, presne, samostojno ali v kombinaciji z drugimi živili, sladkimi ali slanimi. Dobro se preplete z okusi drugih vrst sadja, pri čemer mešani sadni lubenica doda primerno sočnost in svežino. Narezano na koščke stresemo v skledo in jo jemo z vilicami, lahko pa se poigramo in jo uporabimo v drugih jedeh, zlasti osvežujoče hladnih, poletnih.Na koščke narezano dodamo mešani solati, ki bo zanimiva, četudi jo kisamo in solimo ter popestrimo s sladkim sadežem. Zanimiva je popečena na žaru – narežemo največ dva centimetra debele koščke in jih popečemo na zelo vroči plošči. Prelijemo s sladkim sirupom ali okrasimo s stepeno smetano, precej drzna kombinacija pa je lubenica s slanimi prigrizki. Prelijemo jo lahko s prelivom iz limonovega soka, naribane lupinice, ščepca čilija, česna in soli ter malo medu. Izjemno okusna je kombinacija s feta ali drugim svežim sirom, zraven se prileže tenko narezan pršut. Iz teh sestavin lahko pripravimo nabodalca in jih postrežemo na pikniku ali za popoldansko malico.