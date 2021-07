Recept: testenine z avokadom

Za 4 osebe:



300 g testenin

2 večja avokada

1 limona

4–5 strokov česna

1 šopek sveže bazilike

1 šopek peteršilja

oljčno olje

1 pest oreškov

2–3 žlice naribanega parmezana

sol, poper



Avokado olupimo in prerežemo ter odstranimo koščico, česen olupimo, baziliko osmukamo, prav tako peteršilj, vse stresemo v blender, rahlo solimo in popramo ter dolijemo limonov sok. Potresemo še s parmezanom, dodamo oreške in zmeljemo. Medtem v slani vodi skuhamo testenine in jih precedimo, malo vode prihranimo. Po potrebi v pesto dolijemo malo oljčnega olja in vode, v kateri so se kuhale testenine. Zmešamo s testeninami, okrasimo s svežim peteršiljem in ponudimo še toplo.

Podobno kot zeliščni pripravimo pesto iz avokada. Slednji je v primerjavi s klasičnim precej bolj kremast, pri pripravi pa upoštevajmo, da je avokado bogat z maščobami, zato olja dodamo zelo malo ali celo nič. Potrebno količino nadomestimo z vodo od testenin, ki bo zaradi vsebnosti škroba omako še bolj povezala.Preostale sestavine so podobne kot pri klasičnem pestu, lahko pa kaj tudi izpustimo, na primer parmezan. Gostoto in prijetno strukturo pestu namreč daje že avokado. Za okus pa ga le dodajmo, če nam je všeč, parmezan namreč.