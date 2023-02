Recept: slivov čatni

Čatni izhaja iz Indije, z mešanico okusov je za povprečnega zahodnega jedca precej nenavaden. Zaznamujejo ga sladki, kisli in pekoči okusi. Praviloma mu dodajamo tudi sladkor, vendar so slive, ki so osnova v našem receptu, dovolj sladke, da ne potrebujejo tega dodatka. Med Evropejci čatni čislajo predvsem Angleži, ki so ga posvojili od Indijcev, zadnja leta pa ga, čeprav nekoliko sramežljivo, ponujajo tudi druge evropske kuhinje.

Za 4 osebe:

1 kg sliv

2 kisli jabolki

1 rdeča čebula

2 stroka česna

2 žlici naribanega ingverja

4 dcl jabolčnega kisa

1 čili

1 žlica klinčkov

zvezdasti janež, vaniljev strok

1 žlica koromačevih semen

kurkuma, poper, sol

Slive izkoščičimo in narežemo na koščke. Jabolka olupimo, odstranimo peške in narežemo na kocke. Vse stresemo v lonec, zalijemo s kisom in zavremo. Čebulo in česen olupimo in nasekljamo ter dodamo v lonec. Čili prerežemo in razsemenimo, koromačeva zrna stremo v terilniku in oboje stresemo k slivam, dodamo še klinčke, zvezdasti janež, vaniljev strok in kurkumo, solimo, popramo in premešamo. Ko zavre, zmanjšamo temperaturo in počasi kuhamo slabo uro. Vmes večkrat premešamo, da tekočina povre in se sestavine dobro premešajo ter okusi prepojijo.