Recept: skleda z jajci

Za 4 osebe:



0,5 kg motovilca

4 jajca

3–4 stroki česna

bučno olje, kis, sol



Motovilec dobro operemo pod tekočo vodo in očistimo. Če so rozete velike, jih prerežemo, sicer pustimo cele. Stresemo v cedilo in čim bolj osušimo. Jajca trdo skuhamo, ohladimo in olupimo. Česen olupimo in drobno nasekljamo. V skledo stresemo motovilec, dodamo česen, solimo in začinimo z oljem in kisom po okusu. Dobro premešamo in razdelimo v solatne skodelice. V vsako narežemo po eno jajce in postrežemo. Zraven ponudimo rezino črnega kruha.

Prihaja čas za ljubitelje motovilca in drugih pomladnih solat, tudi divje rastočega regrata. Edina pomanjkljivost, ki jo lahko očitamo motovilcu, sta res zamudni pobiranje in čiščenje. Za eno skledo bomo imeli opravka tudi celo uro, trud pa bo poplačan z izvrstnim obrokom.Začinimo ga z najljubšim oljem, lahko je bučno, oljčno ali drugo, namesto kisa uporabimo limonov sok. Da bo obrok bolj nasiten, dodamo trdo kuhana jajca ali skodelico fižola v zrnju, nekateri ga zabelijo z ocvirki. Ko je nabran, ga porabimo čim prej, da ohrani čvrstost in svežino pa tudi okus.