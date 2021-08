Recept: pisana dušena zelenjava

Za 4 osebe:



2 večja zrela paradižnika

1 paprika

1 jajčevec

1 bučka

1 čebula

4 stroki česna

1 dcl suhega belega vina

sveža bazilika, rožmarin, peteršilj

sol

olje



Zelenjavo operemo in očistimo ter narežemo na koščke, čebulo in česen pa sesekljamo. Zelišča operemo, osušimo in sesekljamo. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, in ko ta zadiši, paradižnik. Premešamo in dušimo približno pet minut, zalijemo z vinom in kuhamo, dokler tekočina skoraj povsem ne povre. Dodamo narezano papriko, bučke in jajčevce, potresemo z zelišči in premešamo. Dušimo od deset do petnajst minut, odvisno, kako mehko zelenjavo želimo. Proti koncu solimo in premešamo.

Na osnovi dušenega ali kuhanega paradižnika pripravimo veliko jedi, mesnih ali zelenjavnih. V mnogo mediteranskih jedeh, kakršna je tudi v tokratnem receptu, so združene različne plodovke, poleg paradižnika še paprika in jajčevec, dodamo lahko tudi bučke.Raznoliki okusi, predvsem kiselkast paradižnik in malo pikantni jajčevec, bodo ustvarili izjemno harmonično jed, ki potrebuje le še malo svežih zelišč in ščepec soli, da bo popolna. K dušeni zelenjavi na koncu dodamo nekaj jajc in jih umešamo, lahko pa jih pustimo tudi na oko.