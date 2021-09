Recept: omaka iz rabarbare

Za 4 osebe:



200 g rabarbare

1 manjša čebula

2 stroka česna

1 žlička karija

1 limona

1 žlica sladkorja

sol, poper

olje



Rabarbaro očistimo, olupimo in narežemo na koščke. Čebulo in česen olupimo in stremo, iz limone stisnemo sok. V ponvi segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Ko postekleni, dodamo česen in pustimo, da zadiši. Dodamo rabarbaro in limonov sok in zalijemo z malo vode. Ko zavre, solimo in popramo, dodamo kari in sladkor ter premešamo. Pustimo vreti na majhnem ognju, dokler se rabarbara ne zmehča. Pretlačimo z vilicami ali zmeljemo s paličnim mešalnikom. Omaka ima poseben kiselkast okus, dobro se poda k pečenemu mesu ali ribam, tudi z žara. Okusna je topla in hladna.

Rabarbara je na sodobnem vrtu precej redek gost, kar je škoda, saj je nezahtevna za vzgojo, s svojim značilnim kiselkastim okusom pa je prava poživitev jedilnika. Pripravljamo jo predvsem v sladkih jedeh, poleg marmelad in kompotov jo uporabimo tudi kot nadev za različne pite, pogače ali zavitke.Zanimiva je pica z rabarbaro. Priprava je preprosta, še največ dela nam bo vzelo lupljenje, saj moramo, če so na steblu že oleseneli deli, te odstraniti. Stebla porabimo čim bolj sveža, najbolje še isti dan, ko jih naberemo, v hladilniku jih lahko hranimo dan ali dva.