Mladega skrtačimo pod tekočo vodo

Krompir je eno najpomembnejših živil, tudi v svetovnem merilu. Starodavno kulturo so menda gojili že pred osem tisoč leti, iz domovine Južne Amerike pa ga je prinesel Kolumb. Precej časa je sicer trajalo, da so Evropejci krompir, ki jih je očaral z lepimi cvetovi, sprejeli na svoje jedilnike, na območju Slovenije pa ga je uvedla cesarica Marija Terezija, ki se je trudila na različnih področjih izboljšati življenje, tudi prehrano.

Mnogi ga pridelajo na svojem vrtu. FOTO: Yana Tatevosian, Getty Images

Od prvotne kulturne rastline se današnji najbrž že kar precej razlikuje, zlasti če pomislimo, da so doslej vzgojili kar okoli tri tisoč sort, ki se razlikujejo predvsem po barvi in strukturi. Po videzu oziroma barvi ločimo bele, rumene in rdeče sorte, glede na strukturo pa mokaste, srednje trde in trde ali voskaste tipe, od tega pa je odvisna tudi njihova optimalna uporaba. Da se potrošnik lažje znajde, sorte nosijo oznake tip A, B ali C in še nekaj vmesnih, ki so namenjene za pripravo različnih jedi. Tip A je primeren za solate in pečenje, tip AB pa še za praženje. Tip B bomo uporabili za praženje in pire, medtem ko tip BC lahko še cvremo. Poznamo še tip D, ki je namenjen predvsem pridobivanju škroba.

Izberemo približno enako velike gomolje, da bodo pečeni v približno enakem času.

Vsestransko uporaben

Krompir je vsestransko uporabno živilo, najpogosteje ga kuhamo ali pečemo. Običajno se znajde v vlogi priloge, lahko pa je tudi samostojna jed, kot je krompirjev golaž. Za prilogo ga pripravimo v pireju, kuhanega prepražimo na čebuli, lahko ga spečemo, dušimo ali skuhamo v kosih. Imeniten je z različnimi dodatki, odličen je v kombinaciji s sirom ali zelenjavo, poda pa se seveda tudi k mesu.

Dodajamo ga mesnim, zelenjavnim in drugim enolončnicam. FOTO: Alleko, Getty Images

Poletni mladi krompir je najboljši pečen, bodisi v pečici bodisi v ponvi, sorte, ki jih skladiščimo za zimo, pa pogosteje kuhamo. Lupina je užitna, vendar pogojno. Zlasti je ne bomo uživali, če vemo, da je bil krompir tretiran s kemičnimi snovmi, poleg tega praviloma lupimo starega, mladega pa samo oščetkamo in speremo pod tekočo vodo ter spečemo ali skuhamo. Pri tem velja povedati, da je mladi krompir kuhan zelo hitro, tako da se le dvakrat obrnemo po kuhinji in bo že razkuhan. Krompir se pogosto znajde v juhah ali enolončnicah, zaradi njega so jedi bolj nasitne, če nekaj koščkov zmečkamo z vilicami, pa služi tudi kot zgoščevalec.