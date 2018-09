Sendvič s piščancem in gobami

Za 4 osebe:



300 g piščančjega fileja

100 g šampinjonov

4 štručke

nekaj listov solate

2 paradižnika

pest rukole

pest oliv

sol, olje, poper



Piščanca narežemo na tanke rezine, solimo in zlato rjavo prepražimo na olju. Preložimo v drugo posodo in na istem olju popražimo očiščene, na lističe narezane šampinjone. Meso in gobe stresemo skupaj, popramo, premešamo in naložimo na polovico štručke. Obložimo z na tanke rezine narezanim paradižnikom, listi solate, rukolo in olivami ter pokrijemo z drugim kosom kruha. Piščančji sendvič lahko ponudimo topel ali hladen.

Sendvič je zelo priročen obrok za na pot, v službo ali šolo, saj ne potrebujemo pribora, da bi ga pojedli. Seveda si ga privoščimo tudi doma, v tem primeru ga lahko še bolj bogato obložimo, pripravimo pa lahko toplega. Poleg dobrega kruha ne smejo manjkati namazi, po želji suhe mesnine ali popečeno sveže meso, nepogrešljiva sestavina je sveža zelenjava, ki popestri okus.Pogosto se v sendviču znajdejo namazi iz zelenjave, žitaric ali stročnic, kot je humus iz čičerike, pa tudi iz svežih sirov. Za pripravo ni nobenih omejitev, pazimo le, da se okusi sestavin med seboj ne tepejo.