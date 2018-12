Hrana in glasba gresta čudovito skupaj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pesni listi so užitni in jih je škoda zavreči. Pripravljamo jih tako kot blitvo, z mladimi listi pa dekoriramo solate in sendviče. FOTO: Guliver/Getty Images

Bogata večerja

Za dva:

Za zelenjavo iz ponve:

koleraba

sladek krompir

rdeča pesa z listi

oljčno olje

sol

timijan

Za rižoto:

200 g dobrega riža za rižoto

por

pesni listi

zelenjavna jušna osnova

sol

olje

Za solato:

zelena solata (za ta recept je najboljša kodrasta solata deška glava)

žlica tahinija

žlica limonovega soka

žlica vode

kis po okusu

sol po okusu

vejica rožmarina



Pripravimo zelenjavo: sladek krompir olupimo in narežemo na palčke kot za pomfri. Sproti ga dajemo v vodo, da ne potemni. Kolerabo olupimo in narežemo na manjše, enako velike kocke. Rdečo peso olupimo, narežemo na lističe. Prihranimo zelene liste in rdečkasta stebla za rižoto.

Za jušno osnovo lahko skuhamo korenček, peteršilj, zeleno z začimbami in precedimo ali v vodi razmešamo žličko začimb za jušno osnovo in prevremo.

Nasekljamo pesne liste in stebla. Nežne lističe iz sredine prihranimo za solato. Narežemo por in ga ovenimo na olju, dodamo riž, mešamo, da postekleni, dodamo nasekljane pesne liste in med mešanjem zalivamo z vročo jušno osnovo. Ko je riž že skoraj kuhan, kozico pokrijemo in pustimo na robu štedilnika.

Osmukamo vejico rožmarina in lističe fino nasekljamo. Zmešamo preliv iz vseh sestavin. Treba je močno mešati, da se tahini spremeni v kremo. Očistimo solato in jo dobro odcedimo.

Vsako zelenjavo pečemo posebej. Odlično je, če imamo visoko železno ponev, če ne, izberimo tako, v kateri se zelenjava ne bo prijemala dna. Pečemo na zmerni temperaturi, ves čas mešamo, malo posolimo in začinimo s timijanom. Začnemo s kolerabico, nadaljujemo s krompirjem in zaključimo s peso.

Na krožnik naložimo rižoto in jo obložimo s pomfrijem, pesnim čipsom in kockicami kolerabe. Solato prelijemo z dišečim tahinijevim prelivom in dekoriramo z mladimi lističi rdeče pese.

Znanka mi je na klepetu ob kavi povedala, da je odkrila odlično zabavo, in to je kuhanje. Nejeverno sem jo gledala, toliko jo že poznam, da vem, da je v življenju mame že marsikaj skuhala. Kako zdaj kar naenkrat takšno odkritje? Vse mi je razložila. Bila je nedelja, lep sončen dan, nihče ni hotel z njo na sprehod, kamor koli, raje so se valjali po kavču. Zaprla se je v kuhinjo, poiskala glasbo in začela kuhati. Zraven je pela in tudi malo plesala. In je odkrila, da jo kuhanje zabava. Ko je začelo iz kuhinje dišati, ni bila več sama, začeli so se vrteti okrog nje in ji celo pomagati. Da bo hitreje na mizi, so celo pospravili jedilnico in pogrnili prt. Mama, ki je dobre volje, gotovo nekaj dobrega skuha.Spomnila sem se, da sem tudi sama že počela takšne stvari, prirejala zabave v kuhinji. Največkrat takrat, ko sem bila sama doma. Hrana in glasba gresta čudovito skupaj, ples je bolj čuten, če je v receptu vino, kreativnost preprosto dobi krila. In ko je kuhano, se je treba potruditi s pogrinjkom, ker tudi če pripravljaš samo zase, si ne smeš dovoliti, da bi jedel iz posode, v kateri se je kuhalo.Za takšno posebno zabavo sem našla primerno zakompliciran jedilnik, da kuhanje (petje, plesanje) dlje traja in da bo miza na koncu bolj praznična: pečena zelenjava, rižota s porom in pesnimi listi, solata s prelivom iz tahinija in rožmarina.Treba je le še prižgati svečke, ugasniti luč, spremeniti glasbo, da bo le za ozadje, in uživati.