Blitva z mladim sirom

Za 4 osebe:



6 jajc, 2 žlici mleka, 0,5 kg blitve, 200 g mladega sira, 0,5 skodelice naribanega sira (npr. ementalerja), 3 stroki česna, 2–3 paradižniki, olje, sol, poper

Blitvo očistimo, operemo in narežemo na 5 centimetrov velike kose. Paradižnik narežemo na rezine, česen olupimo in stremo. Blitvo nekaj minut kuhamo v slani vodi in odcedimo. Na olju na hitro prepražimo česen, da zadiši, in dodamo paradižnik. Med mešanjem ga dušimo dve do tri minute. Jajca razžvrkljamo z mlekom, solimo in popramo, jim primešamo blitvo ter nariban sir. Vse skupaj stresemo v namaščen pekač, čez naložimo paradižnik in potresemo z mladim sirom. Pečemo na temperaturi 180 stopinj 20–25 minut.

Blitva je podobnega okusa kot špinača, le malo bolj intenzivna, ima značilen vonj, pravijo, da diši po zemlji. V kuhinji je vsestransko uporabna, iz nje pripravimo juhe ali omake, priljubljena priloga, ki jo ponudimo k pečenim ribam, je blitva s krompirjem in česnom. Ta se pogosto znajde v njeni družbi.Uživamo liste in stebla, pri čemer je treba vedeti, da so listi kuhani prej, zato jih je dobro kuhati posebej. Najboljša je mlada, sveže mlade liste uživamo tudi surove, dodamo jih k solati podobno kot rukolo. Blitvo je treba porabiti čim prej, največ v dveh dneh potem, ko smo jo nabrali, saj listi hitro ovenijo.