Walter Wolf še ni rekel zadnje

Nekdanji mogul formule ena Walter Wolf, ki je na dirke prihajal s svojim temno modrim zasebnim letalom, tekme pa spremljal iz svojega helikopterja, spet preseneča avtomobilsko javnost. Avtomobilski mogul, ki je zmagal v Monaku, Kanadi in Argentini, je objavil prvo napovedno sliko novega dirkalnika GT3.

Tudi v segmentu super športnih avtomobilov je v preteklosti Wolf presenečal s konstrukcijama posebnega lamborghinija countacha in porscheja kremerja z oznako Le Mans K3. Lahkotno vozilo GT3 (900 kg), ki ga bo poganjal 5,4-litrski V8 motor s turbo polnilnikom in z močjo 850 KM, bo imelo filozofijo čim večje aerodinamike z velikim zadnjim difuzorjem in vidnimi stranskimi tuneli. Poleg dirkalnega modela bodo v novi tovarni v Brescii v Italiji izdelali tudi omejeno serijo cestne različice vozila GT.

Tovarna v Italiji je doslej izdelala že 250 Wolfovih dirkalnih prototipov, prodanih po vsem svetu. Zdaj naj bi, okrepljeni z velikimi investitorji iz evropske avtomobilske industrije, izdelali široko paleto športnih in dirkalnih avtomobilov pod znamenito znamko Wolf Racing. Wolf bo tudi slovenskim inovativnim podjetjem dal priložnost pri dobavi kovinskih in karbonskih izdelkov ter elektronike, v proizvodnjo pa bo poslal tudi omejeno serijo replike legendarnega bolida iz formule ena WR 1, ki je zmagal v Monaku. Replike so bile razprodane takoj po objavi novice.