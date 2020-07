Tudi pisarniške rastline potrebujejo pozornost

Okrasne rastline so že od nekdaj v pisarnah in drugih delovnih prostorih. Znano je, da dobro vplivajo na počutje človeka, saj polepšajo okolje in ga hkrati bogatijo s kisikom, v njem človek lažje in bolj produktivno dela. In če jih gojimo v domovih, ni prav nobenega razloga, da jih ne bi tudi v pisarnah. Ne nazadnje mnogi na delu preživijo več časa kot doma. Za pisarniško rastlinje skrbimo podobno kot za tisto doma, lahko pa s časom ugotovimo, da se razmere za rast nekoliko razlikujejo. Lahko je na primer več neposredne svetlobe oziroma sonca, klimatske naprave pa tudi na rastline, če so jim izpostavljene neposredno, ne ...