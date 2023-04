Sprehajanje tujega psa

Morda ste priskočili na pomoč prijatelju, ki se je zadržal v službi, ali se dogovorili s sosedom, da vam, da bi navdušili svoje potomce, za sprehod ali dva posodi svojega psa. Kakršen koli je že razlog, da ste se znašli na sprehodu s psom, ki ni vaš, se naloge lotite z vso odgovornostjo. Morda želite sprehajati pse v zavetišču – v tem primeru se boste verjetno morali udeležiti posebnega tečaja, namenjenega sprehajalcem psov. V Zavetišču Ljubljana bo naslednji takšen tečaj jeseni, na spletu pa lahko že zdaj izpolnite prijavnico.

Obstoj tečajev za sprehajanje psov jasno pove, da se tega ne gre lotiti zlahka. Nikoli ne sprehajajte psa, katerega lastnika slabo poznate, saj ne veste, kako ravna z njim. Ko se z lastnikom dogovorite o tem, da boste sprehodili njegovega ljubljenčka, se pozanimajte o značaju živali. Ima pes rad pasjo in človeško družbo? Je nemara napadalen do vseh ali do določene vrste psov? Ima težave pri določeni hoji, denimo čez cesto ali most? Kako ga pomiriti, če začne lajati? Vse te informacije so za kakovosten sprehod izjemnega pomena.

Sprehod ni le fizična aktivnost, temveč tudi družabni dogodek in raziskovanje.

Ko odhajate na sprehod, vzemite s seboj vse, kar potrebujete za druženje s štirinožcem. Poleg obveznih vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov vodo (in pasjo posodo za pitje) ter priboljške, s katerimi ga boste lahko nagradili za lepo vedenje. Psi se radi igrajo z naravnimi igračami, ki jih najdejo ob poti, na primer vejami ali storži, lahko pa kljub temu vzamete s seboj na sprehod še kako drugo, na primer teniško žogico. Ko sprehajate psa, se mu posvetite. Ne klepetajte po mobilnem telefonu, to je podobno kot bi vaš prijatelj, ki sedi z vami na kavi, buljil v zaslon mobilnika – verjetno vam ne bi bilo všeč, mar ne?

Ne pozabite na igranje. FOTO: Alexei_tm/Getty Images

Hodite spredaj

Čeprav niste njegov gospodar, mora v času, ko ste z njim, pes na vas gledati kot na vodjo krdela. Zato poskrbite, da ne boste nikoli hodili za njim. Pes naj bi hodil ob vašem boku ali za vami. Pri vstopanju skozi vrata vas mora vedno spustiti naprej. Povodec naj bo kratek, saj boste tako imeli več kontrole nad psom.

Če vleče vrvico, se ustavite.

Zanj sprehod ni le fizična aktivnost, temveč tudi družabni dogodek in raziskovanje. Pustite ga, da nekaj časa vohlja po okolici. Vohljanje mora biti vedno krajše, kot je bil čas hoje. Po sprehodu psa nagradite. Ponudite mu vodo in posladek.

Nekateri psi radi vlečejo vrvico v nasprotno smer kot tisti, ki jih vodi. Če to stori, ne vlecite vrvice v nasprotno smer. Ustavite se in počakajte nekaj trenutkov. Mirujte, dokler se ne umiri. Pojdite naprej šele, ko vrvica ni več napeta. Ko vas bo ubogal, ga nagradite s priboljškom.

Ko se srečate z drugim psom, vedno vprašajte gospodarja, ali je v redu, da se pes, ki ga imate na sprehodu, približa njegovemu. Morda je ta, ki ga vodite na sprehod, prijazen, ni pa nujno, da je takšen tudi tisti, ki ste ga srečali.