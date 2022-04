S kužkom v hribe: oprsnica je primernejša od ovratnice

Le kaj je lepšega od izleta v hribe, sploh če nas pri tem spremlja naš najboljši prijatelj! A za prijetno preživljanje časa na prostem se velja dobro pripraviti, kuža ima namreč svoje zahteve in potrebe pa tudi nagon, ki vam lahko naprti marsikatero nevšečnost.

Čeprav po naših predvidevanjih na poti ne bomo srečali prav veliko drugih sprehajalcev, je prav, da je kuža na povodcu, a da mu zagotovimo nekaj več svobode, je lahko ta daljši oziroma raztegljiv. Ne pozabimo, psi so radovedni in lahko tudi nepredvidljivi, ko zavohajo divjad, zato svojega ljubljenca nikoli ne izpustimo izpred oči in ga imamo nenehno pod nadzorom – ne nazadnje si ne želimo, da v našo družbo privabi nič kaj dobrovoljnega medveda!

Oprsnica je primernejša od ovratnice.

Za kužkovo udobje mu namesto ovratnice raje namestimo oprsnico, ki naj bo večtočkovna, da se sila vlečenja enakomerno razporedi; trakovi naj bodo podloženi in mehki, obenem pa močni, da lahko psa zadržijo, nepogrešljiv je ročaj na hrbtu, s katerim lahko psa dvignemo ali podpremo na morebitnih zahtevnejših predelih. Če je naš kuža še mladič, velja ob daljšem izletu razmisliti o nahrbtniku, iz katerega bo naš prijatelj radovedno opazoval okolico in užival v naši bližini, pri tem pa bo njegovo še ne povsem razvito telo počivalo.

Ne pozabite na malico in vodo, potrebovali jo boste tako vi kot pes, odveč ne bodo niti najnujnejši medicinski pripomočki za morebitne poškodbe, manjkati ne sme pinceta za odstranjevanje klopov; proti nevarnim zajedavcem primerno zaščitimo sebe in psa že pred odhodom na izlet. In še: bodite odgovorni in uvidevni do okolice in ostalih sprehajalcev, zato pobirajte pasje iztrebke in jih odložite v smetnjaku v dolini.