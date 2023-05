Predlog za izlet: oglejte si kraj, kjer je krščeval sv. Metod (FOTO)

Ne le zaradi Bioterm, ki v kraj pritegnejo številne turiste, tudi sicer se splača obiskati enega najmlajših krajev v Prlekiji, Malo Nedeljo v občini Ljutomer. Ustanovljena je bila leta 1991, in sicer iz dela ozemlja naselja Bučkovci. Naselje z nekaj manj kot sto dušami je pravi biser: majhen in neobrušen, turistično še neodkrit, a mogoče zato še bolj dragocen. Na vrhu griča, pri cerkvi Svete trojice, je razgled dih jemajoč: odpre se pogled proti Avstriji in vidi se dolinski del Prekmurja vse do Goričkega, na drugi strani pa Lendavske gorice in lendavski grad, pri čemer stojimo na 279 metrih nadmorske višine. Na drugi strani so Pohorje, Boč, Donačka gora.

Izvir Kršovščak je ime dobil po krščevanju.

Energija v tem malem kraju sredi Slovenskih goric je neverjetno prijetna – kot ljudje, ki živijo tukaj. A ta kraj ima tudi poseben zgodovinski pečat. Le nekaj sto metrov od omenjene cerkve navzdol v naselju Kuršinci je na levi strani ceste tabla, na njej pa viden napis: »Izvir Kršovščak, tukaj sta krščevala sv. Ciril in Metod.« V 9. stoletju, v času, ko sta po takratni Kocljevi kneževini oznanjevala krščansko vero sveta brata Ciril in Metod, je slednji najverjetneje krščeval ob tem izviru. Od tod tudi ime Kršovščak. Po legendi, ki pravi, da sta prišla na povabilo tukajšnjih veljakov in opravljala krste; po naših krajih naj bi hodil Metod. Tukaj zato, ker je bila malo više kapelica, pa še izvir vode je. Vodnjak, ob katerem je krščeval sv. Metod, je bil vrsto let zapuščen. Člani TD Mala Nedelja – Radoslavci so leta 2018 uredili vodni izvir ter ga vključili v turistično ponudbo in med zanimivosti kraja.

Kraj ima poseben zgodovinski pečat.

Solunska brata Ciril in Metod sta pomembno vplivala na širjenje krščanstva v slovanskih deželah, oblikovala sta pisavo in knjižni jezik, prevedla mnogo del (zato veljata za začetnika književnosti številnih slovanskih narodov) in tako postala pomembni evropski zgodovinski osebnosti. Rodila sta se v grškem mestu Solun, njuna mati naj bi bila slovanskega rodu. Njuni krstni imeni sta Konstantin in Mihael, vendar sta se ob vstopu v samostan preimenovala. V zgodovino sta se vpisala kot prva misijonarja, ki sta krščanstvo med Slovane ponesla v njihovem jeziku in bila zaradi tega tudi preganjana.

Sveta brata sta tod hodila v 9. stoletju. FOTOGRAFIJE: Marjan Slavič