V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, se vsako pomlad razcvetijo kronice. Te, z daljšim imenom veliki pomladni zvončki, s svojimi cvetovi pobelijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden od večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji. Med 25. februarjem in 31. marcem vabijo obiskovalce, da si ogledajo kronice ter izvedo več o varovanju kronic in njihovem življenjskem prostoru.

V času Praznika kronic je odprt natečaj za najboljšo fotografijo Kronice v Arboretumu. Fotografije pričakujejo na elektronskem naslovu fotonatecaj@arboretum.si. Vse obiskovalce vabijo, da posnetke objavljajo tudi na družabnih omrežjih, kjer jih označijo s ključnikom #praznikkronic. Najboljši posnetki lanskega natečaja bodo razstavljeni na panojih pri pristavi oziroma stari upravi. Najboljše tri posnetke je izbrala strokovna komisija Foto kino video kluba Mavrica iz Radomelj.

V Hujski loki so postavili razlagalno tablo z osnovnimi informacijami o mokrišču in njegovem živem svetu, zavarovanih vrstah in pravilih, kako se na njem vesti. Tam je tudi pojasnjeno, zakaj kronice in zvončki v naravi skoraj nikoli ne rastejo skupaj. Praznik kronic bodo s posebno ponudbo sladic zaznamovali v arboretski kavarnici.