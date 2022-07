Poletje in vožnja motocikla

Ko se živo srebro povzpne nad 30 stopinj Celzija, je vožnja v polni zaščitni motoristični opremi vse prej kot prijetna, sploh če motorist za poletne potepe ne izbere zračnejših oblačil. Seveda pri tem ne mislimo na kratke majice in hlače ter športne copate, ampak na prava motoristična oblačila z vgrajenimi ščitniki in izdatnejšim zračenjem za poletne razmere. Podobno neprijetne kot vročina so tudi nenadne nevihte, zlasti če jih spremlja še toča.

Če je le mogoče, naj se motoristi izogibajo najhujši dnevni vročini, naj napravijo več postankov in pijejo dovolj (brezalkoholne) tekočine. FOTO: Honda

Goli v sedlu?

Gotovo ste na cesti že videli mladce in mladenke, ki so skorajda goli v sedlu: kratka oblačila in superge pa seveda obvezna čelada. Vsem tem golim jezdecem je gotovo skupno nekaj: nikoli še niso padli in tako sodijo v skupino tistih, ki še bodo. Na zaščitno motoristično opremo se tudi v poletni vročini ne sme pozabiti.

Notranjost čelade mora biti učinkovito prezračevana.

»Ključni napotki za varno vožnjo motoristov poleti so enaki kot v drugih letnih časih – osnova sta tehnično brezhiben motocikel in na vožnjo osredotočen motorist, ki upošteva prometne predpise in je pozoren na dogajanje okoli sebe ter druge udeležence v prometu,« poudarja Vojko Safran, inštruktor varne vožnje in vodja programov varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. »Motoristom svetujem, naj se, če je le mogoče, izogibajo najhujši dnevni vročini, naj naredijo več postankov in pijejo dovolj (brezalkoholne) tekočine, da ne dehidrirajo.«

Princip čebule

Izbira oblačil je pri kratkih, nekajurnih izletih z motociklom enostavna, to so lahko zračen poletni motoristični jopič in hlače. Kako pa se obleči za daljša poletna potepanja, na katerih bomo prečkali različna temperaturna območja? Najbolje je, da uporabimo podobno taktiko kot pohodniki in alpinisti – oblečemo se v več slojev oblačil. Osnova je tehnično oziroma funkcijsko perilo – najboljše je tisto iz volne merino –, sledi vmesni sloj in nato še zunanji. Dežni komplet pa je tako ali tako obvezna oprema za vsako daljše potovanje. Prav pride tudi kakšna PVC-vrečka, kajti tudi najboljša membrana prej ali slej prepusti.

Zračno v čeladi

Preverili smo tudi, kako zračne so sodobne čelade. Boris Kompare, poznavalec motorističnih čelad in direktor podjetja Compaco, ki zastopa znamke čelad Nolan, X-lite in Grex, pojasnjuje, da so nekatere bolj zračne kot druge. Svoje prispeva tudi njihova barva – svetlejše močno zmanjšajo pripeko sonca v glavo. Ne pozabimo, da je tudi notranji polistirenski vložek že sam po sebi odličen izolator. »Izjemno pomembno je, da je notranjost čelade premišljeno in učinkovito prezračevana in da je oblazinjenje iz takšnega materiala, ki v vročini ne draži kože. Nič manj pomembno ni, da je možno prezračevalne šobe preprosto zapreti, ko se ohladi,« še doda Kompare.