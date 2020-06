Plaža niso le kanglice in lopatke

Na betonski plaži

Ni treba zapravljati za spominke, izdelajmo si jih sami. FOTO: Katarina Gondova/Getty Images

Školjke, obledele kose lesa ali veje in kamenčke odnesemo domov ter skupaj z otroki ustvarimo spominek s počitnic.

Na peščeni plaži

Dobra vaja v potrpežljivosti je zlaganje kamnov v različne skulpture ali obrambni zid.

Odhod na plažo mnogim staršem povzroča več stresa kot užitka, saj se je treba poleg brisač, blazin, prigrizkov, krem za sončenje in drugih nujnih pripomočkov oborožiti še s kupom kanglic, lopatk, napihljivčkov in igrač. A ni treba, da je tako. Prav na vsaki plaži lahko otroka namreč zamotimo s tistim, kar je tja položila narava, z malo pripomočki in domišljije.Obale v naši bližini so večinoma betonske, kar na prvi pogled ne ponuja prav veliko možnosti za igro, a prav beton je podlaga, najbolj podobna domačemu dvorišču, zato se lahko otroci na njej igrajo skoraj vse, kar bi se tudi doma. Le na krede naj raje pozabijo, saj se bodo brisače tistih, ki jih bodo pozneje položili na njihove umetnine, umazale.V igri glasbene brisače lahko sodeluje veliko otrok, zato so dobrodošli tudi njihovi novi prijatelji. Brisače razporedimo v krogu, vsak naj si zapomni, katera je njegova, nato pa predvajamo glasbo. Ko ta igra, naj se otroci gibajo okoli brisač, nato jo prekinemo in vsak mora čim hitreje sesti na svojo. Zadnji izpade in mora počakati na naslednji krog.Med čakanjem se lahko otroci zabavajo tako, da polnijo posodo ali vedro z morsko vodo. Iz morja jo morajo prinesti v kozarcu, pri tem pa naj štejejo, koliko kozarcev je potrebnih, da bo posoda polna. Ker se tudi na betonskih plažah pogosto skrivajo »zakladi«, jih spodbudite, naj jih poiščejo. Školjke, obledele kose lesa ali veje in kamenčke nato odnesemo domov ter skupaj z njimi ustvarimo spominek s počitnic.Kamenčke lahko pobarvajo z vodenimi oziroma tempera barvami, veje in kose lesa pa razporedijo v obliko ribice ali raka, palme in drugih enostavnejših oblik, ki jih bodo spominjale na poletje in počitnice, ter prilepijo na trši karton, ki ga doma uokvirimo in obesimo na steno v njihovi sobi. Veliko lepih kamnov bo na izbiro na plaži s kamenčki in več ur se lahko otroci zamotijo z iskanjem najlepših. Naj v množici poiščejo snežno bele in čim bolj okrogle ali pa povsem ploščate, ki jih lahko doma uporabimo tudi za poletno namizno dekoracijo ali okrasitev vrta.Dobra vaja v potrpežljivosti je zlaganje kamnov v različne skulpture ali obrambni zid. Naj ne obupajo, ko se bo njihova stvaritev že petič podrla, za dokončani projekt pa jim ponudimo nagrado.Veliko možnosti za zabavo ponuja peščena plaža. Poleg običajnega izdelovanja gradov si lahko otroci izkopljejo bazenček, za kar ne potrebujejo niti lopatke, saj bodo roke povsem dovolj. Poiščejo naj nekaj kamenčkov, mi pa jim v mivko narišemo kroge s številkami. Krogi naj bodo razporejeni v obliki trikotnika, z vrhom proti nam. V najbližji krog narišemo enico, nato dvojko in trojko ter tako dalje. Otroci nato s kamnom ciljajo kroge in zbirajo točke. Ali pa v mivko izkopljemo nekaj jamic, ki jih prav tako razporedimo v obliki trikotnika, otroci pa jih morajo zadeti z manjšo žogo ali kamenčkom.Ko je aktivnosti dovolj, se bodo umirili ob igri iskanja ali ugibanja. Poiščemo nekaj v okolici, otrok pa naj postavlja vprašanja, na katera lahko odgovorimo le z da ali ne, dokler ne ugane, kaj je naša reč. Je modro? Da. Je mokro? Ne. Je okroglo? Ne. Je sosedova brisača? Da. Zabavno je tudi iskanje barv mavrice. Naj s prostora, kjer sedijo, poiščejo nekaj rumenega, rdečega, modrega ... Če v bližini ni ničesar denimo zelenega, jim pojasnimo, da zeleno barvo pravzaprav sestavljata modra in rumena, naj poiščejo ti dve. Doma pa nato skupaj ustvarjamo in mešamo barve, da se tudi sami prepričajo, kako nastanejo neosnovne barve, torej vse razen modre, rumene in rdeče.