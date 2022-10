Pet stvari, ki jih morate takoj vreči iz hiše, saj privabljajo bolezen in nesrečo

Po feng šuju je zelo pomembno, da ohranjate svoj dom urejen in čist, da lahko duhovno napredujete. Ta filozofija nasprotuje kopičenju vseh nepotrebnih starih stvari in zagovarja, da iz doma vržemo vse poškodovane predmete, za katere velja, da prinašajo nesrečo.

Navada ohranjanja, shranjevanja in zbiranja nepotrebnih stvari, ki jih ne uporabljamo (pod pretvezo, da jih bomo nekoč potrebovali), kaže na to, da globoko v sebi kopičimo strah, žalost, nezadovoljstvo, skrbi. Na ta način svojim možganom in svojemu življenju sporočamo dvoje: da ne verjamemo v jutri ter da novo in boljše ni za nas.

Kaj o nas pove kopičenje stvari v posameznem delu prostora?

Če stvari kopičimo pod posteljo, lahko škodujejo našemu zdravju, potreba po razporejanju stvari po policah (predvsem tistih nad delovnimi mizami in posteljami) pa bo povzročala nenehno tesnobo pred nepričakovanim, piše portal stil.kurir.rs.

Ko stvari natlačimo v sredino, v severovzhodni ali jugozahodni del prostora, smo preveč zaskrbljeni za svoje zdravje in največkrat ogrožamo delovanje trebušne slinavke, želodca ali vranice.

Neurejenost na zahodu ali severozahodu prostora nas bo zaradi pomanjkanja nadzora pogosto spravila v konfliktne situacije, pljuča in debelo črevo pa postanejo občutljiva točka.

Nakopičene stvari v severnem delu prostora omejujejo naše potenciale, onemogočajo nam jasno izražanje čustev, prinašajo strahove in težave z mehurjem ter ledvicami.

Vzhodni in jugovzhodni del prostora se bosta na kopičenje stvari odzvala z neodločnostjo, zmedenostjo, s potlačeno jezo pa tudi z motnjami v delovanju jeter ali žolčnika.

Nered v južnem delu prostora prinaša problematično in nasilno vedenje, nepriznavanje, omalovaževanje in motnje v delovanju srca, tankega črevesa in imunskega sistema.

Pet stvari, ki jih morate takoj vreči iz hiše