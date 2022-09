Od vanov do kamionov: ni manjkalo niti luksuza in prestiža (FOTO)

Na razstavi počitniških vozil v Düsseldorfu je Adria Mobil pokazala tudi modela twin in twin sports, ki sta na voljo na baznih vozilih Fiata in Citroëna, nove rešitve oken in zanimive tlorisne razporeditvi pri obeh modelih. Na cvetočem trgu vanov za kampiranje novomeška znamka še naprej širi ponudbo in je premierno predstavila novo konceptno vozilo twin max 680 SGX, razvito na baznem vozilu MAN. Prihaja tudi nova generacija prikolic altea, ki prinaša prenovljen zunanji slog in svež pristop k sodobni domačni notranjosti s preprostim udobjem in praktičnostjo.

Bimobil, strokovnjak za ekspedicijska vozila, je v Düsseldorfu predstavil bivalnik EX 600. FOTO: Caravan Salon

Nova študija iz Knausa

Knaus Tabbert je s študijo tourer CUV, ki temelji na Volkswagnovem kombiju T6.1, na novo definiral razred CUV (angl. caravanning utility vehicle). Konceptno vozilo združuje najboljše iz obeh svetov in ponuja številne prednosti s pomočjo dvižne strehe. Njegove mere so kompaktne, zaradi česar je okreten in ima za avtodom majhen zračni upor in ugodnejšo porabo goriva. Ob prihodu na cilj z enostavnim pritiskom na gumb razkrije svojo polno višino 1,90 metra. S skupno dolžino skoraj 5,9 metra ima do štiri ležišča. Za udobje poskrbi popolnoma opremljena kuhinja z dvoplamenskim štedilnikom, pomivalnim koritom in 90-litrskim kompresorskim hladilnikom ter odprto kopalnico; tudi tuš kabina je opremljena z dvižno streho.

Vstopnica v luksuzni razred

Priznani proizvajalec prestižnih avtodomov Concorde predstavlja novi model credo, ki je osnovni model kompaktnega luksuznega razreda. Kot osnovno vozilo nastopa preizkušena šasija Iveco daily euro VI-E s 156 konji, ki omogoča brezstopenjski enonivojski koncept z na novo zasnovanim dvojnim dnom, ki se razprostira čez celotno vozilo. Dvojni pod vsebuje tehnično opremo vozila in standardno tri 160-litrske posode, za sladko, sivo in črno vodo. Cena se giblje med 179.000 in 189.900 evri.

Avtodom z zložljivo kopalnico

Concorde credo je vstopnica v prestižno avtodomarstvo. FOTO: Caravan Salon

Dethleffs razširja modelno paleto nove serije avtodomov globetrail na model 590 C, ki temelji na Fordovem transitu, ima prostoren dnevni prostor, dvignjena tla in inovativno udobno kopalnico. Tloris sledi preizkušeni postavitvi: sedežna skupina spredaj z dvema sedežema v smeri vožnje ter vrtljivim voznikovim in sovoznikovim sedežem, za tem pa kopalnica in kuhinja ter zadaj prečno nameščena zakonska postelja. Zaradi visoke strehe je ta avtodom primeren za vsakogar – višina je 1,94 m v celotnem vozilu. Cena novinca se začne pri 58.999 evrih.

Uresničena vizija

Hymerjeva vizija je postala resničnost – venture S. FOTO: Caravan Salon

Na salonu leta 2019 smo lahko občudovali Hymerjevo konceptno vozilo vision venture, s katerim je želel nemški proizvajalec predstaviti svojo vizijo avtodomov v letu 2025. Letos je vizija postala resničnost z novim venturom S. Avtodom je poln inovacij, kot so edinstveni instant loft – pnevmatska dvižna streha, vključno z integriranim stopniščem – ter osupljiva prtljažna vrata s pravim steklenim neskončnim zaslonom, ki ponuja 180-stopinjski panoramski pogled in ekskluzivno teraso za sončenje. Hymer tako izpolnjuje želje zelo zahtevne skupine kupcev, navsezadnje pa je osnovna cena 225.000 evrov.

Električna resničnost

Če smo še pred leti v Düsseldorfu električno gnane avtodome videvali predvsem kot prototipe, so ti na letošnjem salonu postali resničnost. Takšen je denimo Pösslov e-vanster, ki je zasnovan na Citroënovem e-spacetourerju. Moč elektromotorja znaša 100 kW, pogonski akumulator ima zmogljivost 75 kWh, kar naj bi zadoščalo za 298 kilometrov. E-vanster je opremljen enako kot njegova različica s klasičnim motorjem: ima dvižno streho, spalne prostore in modularni kuhinjski boks. Standardno ponuja pet sedežev z vrtljivima sedežema za voznika in sovoznika. Cena e-vansterja je okoli 69.999 evrov. Dodajmo, da to še zdaleč ni edina električna rešitev, ki jo je bilo mogoče videti na sejmu. Fiat je denimo predstavil bazno vozilo scudo v električni izvedenki. Šasijo z elektromotorjem je pokazal tudi Ford.