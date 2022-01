Ob vrnitvi ga nagradimo

Mnogi lastniki psov bi se strinjali, da je odpoklic najpomembnejši ukaz, ki ga mora kuža usvojiti. Vaja se začne že takoj ob prihodu mladega družinskega člana, pri tem pa se morajo novopečeni lastniki zavedati, da je odpoklic veščina, ki se jo kuža uči mesece in mesece, utrjuje pa vse življenje.

Vztrajnost se izplača

Odpoklic je izraz zaupanja in eden od temeljev odnosa med psom in gospodarjem, predvsem pa zagotavlja varnost med pohajanjem po domači okolici ali pa raziskovanjem novega terena ter sproščene užitke med dolgimi sprehodi. Ne nazadnje lahko odpoklic psu tudi reši življenje, ko se nenadoma nameni za mačko čez cesto!

Učimo s pozitivno motivacijo. FOTO: Kriste Sorokaite/Getty Images

Učenje naj temelji na pozitivni motivaciji: pes mora pričakovati nagrado ob upoštevanju, kaj ga najbolj razveseli, pa ugotovimo z vztrajnostjo in vajo. Na začetku je to vedno priboljšek, sčasoma pa so mnogi nadvse veseli glasne pohvale, čohljanja ali pa žogice. Pri učenju smo dosledni, ob odpoklicu zato vedno uporabimo isto besedo, česar naj se držijo tudi drugi družinski člani in vsi, ki psa peljejo na sprehod; pomembno je tudi, da izbrano povelje, ki naj bo jasno in kratko, uporabljamo le pri odpoklicu. Ko se pes odzove, ga ni treba vsakokrat pripeti na povodec; včasih naj sledi zgolj nagrada, da bo odpoklic zanj tudi prijetna izkušnja.

To znanje utrjuje vse življenje.

Odpoklic vadimo vsak dan, večkrat, v različnih okoljih; ko presodite, da je kuža dorasel izzivu, ga odpokličite tudi med igro z drugimi psi, njegov odziv pa bogato nagradite. Ignoriranje vašega povelja naj vas vsaj v začetnih obdobjih ne preseneti; pomembno je, da se takrat pravilno odzovete, kar nikakor ne pomeni, da psa začnete loviti in tekati za njim! Vaše ravnanje bo razumel kot igro in smisel odpoklica se kaj hitro izgubi. Če se kuža ob povelju ne odzove, se mu raje skrijte, zanesljivo vas bo poiskal! Ob vrnitvi, tudi če je zapoznela, ga nikoli ne kregamo, saj bo kuža karanje povezal s svojo vrnitvijo, ne pa s pobegom.

Nekateri psi so izredno učljivi in hitro usvojijo vajo, spet drugi so trmasti in svojeglavi in potrebujejo veliko potrpljenja in ponovitev. A nikar ne obupajte! V nedavni britanski anketi je kar 40 odstotkov lastnikov psov odgovorilo, da je bilo vzgajanje psa od mladih tačk zanje izjemno naporno, za kar 17 odstotkov med njimi celo zahtevnejše od skrbi za dojenčka! Dobrih 30 odstotkov vprašanih se je strinjalo, da sta prvi dve leti s štirinožnim prijateljem najbolj naporni, 23 odstotkov pa jih je priznalo, da jih je presenetilo, kako zahtevna je v resnici vzgoja psa.

40 odstotkov jih meni, da je vzgoja psa zelo naporna.

Vprašani so v povprečju urjenju kužka namenili 43 minut na dan, med najpogostejše preglavice, ki so jim jih povzročali štirinožni prijatelji v prvih mesecih, pa so uvrstili neodzivnost ob odpoklicu, grizenje pohištva ob odsotnosti lastnika in lulanje doma. A brezpogojna ljubezen in vdanost, ki sta sledili po napornem obdobju urjenja, sta nazadnje poplačali ves trud ...