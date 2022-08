Notranji dekor: eleganca in prefinjenost (FOTO)

Imate radi občutek elegance, prefinjenosti in preprostosti v svojem domu? Potem izberite belo barvo. Prostor naredi bolj odprt, prostoren in enostaven, zato je idealna, ko ste v dvomih, katero barvo izbrati, zlasti za majhen prostor. Res je, da lahko včasih deluje sterilno, hladno, zlasti v minimalistični izvedbi, a ko govorimo o belini v prostoru, to ne pomeni, da morajo biti prav vsi elementi v njem povsem beli, ravno nasprotno, da bi se ognili monotoniji, poskrbimo za blage nianse pa različne materiale in strukturo.

Z različnimi strukturami razbijemo monotonost. FOTO: Brankospejs, Getty Images

Mirne duše lahko skombiniramo steklo, les, kamen, tekstil, prav to bo preprečilo sterilen videz. Mimogrede: kombinacija bele in naravne barve lesa prinaša občutek domačnosti, topline v domu. Pogosta je v skandinavskem slogu opremljanja. In čeprav se vam včasih zdi, da ga je povsod preveč, z jim res ne morete zgrešiti. Ne bojte se, da boste naredili kaj narobe: večina slogov urejanja prostorov dopušča belino, poleg v skandinavskem pa se izvrstno obnese še v t. i. shabby chic slogu (zanj so značilni pastelne, rahlo obrabljene barve, reciklirano staro pohištvo, čipke, bombažne in lanene tkanine) in na splošno romantičnem.

Različne kreativne možnosti

Odtenke bele popestrimo s svetlejšim lesom. FOTO: Artjafara, Getty Images

Bele stene in bele talne obloge bodo v prostor vnesle harmonijo; če bi radi kos pohištva ali kak drug element prenesli iz enega prostora v drugega, se bo dobro vklopil prav zaradi bele podlage. Bel prostor omogoča najrazličnejše kreativne možnosti: spremenimo lahko samo detajl, denimo okrasne blazine, vaze, zavese, če jih imamo, izberemo take v nežni pastelni barvi, vsakokrat drugi, in vaš beli dom bo vsakič znova videti drugačen, a vselej svež. Z zlatimi malenkosti boste v prostor vnesli odmerek glamurja in elegance, le ne pretiravajte, da ne bo vse izpadlo ceneno.

Poseben občutek ugodja boste v prostor, denimo dnevno sobo, vnesli z mehko preprogo; če imate kamin, boste poskrbeli še za toplino in romantiko.

Imate v prostoru kako pomanjkljivost, na primer radiatorsko cev? Seveda, prebarvajte jo v belo, na beli steni ne bo tako opazna. Spodrsljaje lahko zakrijemo tudi z rastlinami, brez katerih v zadnjih letih preprosto ne moremo več: poleg tega se bodo zelene lončnice z velikimi listi bolj izrazile na beli podlagi.