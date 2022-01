MIČNA

Mariborčanki je uspelo z izdelavo recikliranega pohištva

Mariborčanka, ki pod blagovno znamko CUP OF TEA izdeluje reciklirano pohištvo, je v intervjuju za Mično razkrila, kakšna je rdeča nit njenega ustvarjanja, kdo so njeni kupci in kaj jo motivira pri delu.