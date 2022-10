Koliko kredita lahko dobim kot s. p. (klasični ali normirani)? Tako odgovarjajo banke!

Cesarju, kar je njegovega in nič več. Tega reka se zagotovo držimo na vseh področjih. A ko pridemo do samostojnih podjetnikov (ali krajše s. p.), je od tega, koliko ostane pod črto, odvisna vaša kreditna sposobnost, predvsem pa, koliko kredita boste lahko najeli. Zato bi marsikdo kakšen izdatek raje zamolčal, da bi lahko najel višje posojilo. Sploh v današnjih časih, ko so cene nepremičnin precej visoke, po podatkih nekaterih kazalnikov tudi precenjene.

Štiri banke, NKBM, NLB, Sparkasse in Unicredit Bank, smo vprašali, ali samostojni podjetniki (normiranci) pri njih lahko najamejo posojilo, kakšni so pogoji in od česa je odvisna višina posojila.

Ker imamo v Sloveniji precej normirancev, to je tistih podjetnikov, ki davčno osnovno ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (ti predstavljajo 80 odstotkov prihodkov, pogovorno takšnim podjetnikom pravimo normiranci), nas je zanimalo, ali je kakšna razlika pri najemanju kredita v primerjavi s klasičnim samostojnim podjetnikom, ki davčno osnovno ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.

Pri vseh bankah so potrdili, da pri njih samostojni podjetniki ne glede na način ugotavljanje davčne osnove lahko najamejo kredit za nakup nepremičnine, a nekaj posebnosti je, predvsem ko govorimo o normirancih. Branje nadaljujte TUKAJ – na mična.si.