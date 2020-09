Kockasti pustolovec

BMW R 1200 GS velja za enega najboljših, najbolj trdoživih, vsestranskih in dodelanih potovalno-terenskih motociklov vseh časov, kar potrjujejo tudi njegove prodajne številke, saj je že vrsto let najbolje prodajani motocikel bavarske znamke. Zato ni čudno, da so se ga (že pred časom) lotili tudi Legovi mojstri. Model R 1200 GS adventure (z večjim rezervoarjem za gorivo in večjim hodom vzmetenja) v Legovem katalogu nosi številko 42063, v spletnih trgovinah pa se ga najde za kakšnih sto evrov, odvisno od prodajalca.



Legova geeska je odeta v modro-črno barvno kombinacijo, vsebuje pa vse, kar ima resnični motocikel: terenske gume na kolesih s črnimi naperami, vetrobran ter podrobno izdelano krmilo z armaturko in izpušni sistem. Seveda se krmilo da obračati, prav tako deluje prednje in zadnje vzmetenje, bokserski dvovaljnik ima premikajoča se bata, pri čemer si lahko ogledamo, kako se moč prek kardanske gredi prenaša na zadnje kolo, ne manjkajo pa niti potovalni kovčki.



Kockasti motocikel je bil izdelan v sodelovanju z Beemvejevimi inženirji, kocke pa je mogoče sestaviti tudi v edinstveni konceptni motocikel. Poleg tiskane brošure so navodila na voljo tudi v obliki spletne 3D-aplikacije, in to za oba modela.