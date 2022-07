Ko muha pristane na hrani, je veliko bolj grdo, kot si mislite

Ko na vašo hrano prileti nadležna muha, jo verjetno odženete stran in nadaljujete z jedjo. Vendar, ali je to dobra odločitev ali bi vas moralo bolj skrbeti mikrobi, ki jih je pustila v vašem obroku? Domače muhe lahko prenašajo vsaj 100 različnih patogenov, kot so bakterije, virusi in jajčeca parazitov.

Ko muha pobere klice, lahko bolezen širi na več načinov. Bakterije in virusi na kontaminirani hrani, iztrebkih in drugih mestih, ki privabljajo mikrobe, se prilepijo na telo muhe in drobne dlake na njenih nogah, pravi Daniels. Ko odleti in pristane nekje drugje, na primer na vaši hrani, za seboj pusti nekaj teh mikrobov. »Torej smo potencialno izpostavljeni tveganju okužbe že z eno hišno muho, ko pristane na našem obroku, čeprav je količina patogena, ki ga prenaša, verjetno majhna,« pravi dr. Daniels.Preberite na Polet.si