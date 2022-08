Kakšni materiali bodo v modi jeseni? (FOTO)

Čeprav je še poletje, se že spogledujemo z naslednjim letnim časom. Jesen je čas, ko počasi zapiramo okna in se pripravljamo na tople in krepke jedi na žlico, o čemer bomo vsekakor pisali v Okusih, tu pa se bomo posvetili domu, urejanju in letošnjim smernicam. Jesen je krasna kombinacija toplega sonca in hladnega vetriča pa seveda prelepih toplih barv – prav slednje bomo oživili v naših domovih.

Grele nas bodo tople barve in mehke tkanine. FOTO: Followtheflow Getty Images/istockphoto

Pomislite na odtenke gorčice, rjave in temno zelene barve, cimet, glino, baker. Zemeljske barve se lepo skladajo s skoraj vsem okrasjem. Ni treba prepleskati sten, barvo lahko vnesete na različne načine, z umetniškimi deli, dodatki in mehkim pohištvom, tudi rožami. Jesen bo prav tako v znamenju naravne barve lesa, ta se zlasti vrača v kuhinje in kopalnice. Seveda ni treba zamenjati pohištva: v kuhinjo trend vnesemo denimo s kakim novim stolom in lesenimi deskami za rezanje, moderni jesenski videz bodo v kuhinjo vnesli tudi črna vaza in dodatki v tej barvi, denimo oprijemala in podobno, v kopalnici pa na poličke postavimo posodico, v kateri imamo vato ali potpuri. Tudi okrasne košare naj bodo v naravni barvi lesa.

Ni treba prepleskati sten, barvo lahko dodamo z umetniškimi deli, dodatki in tudi rožami.

Za jesen so značilne plasti: odeje, pregrinjala, okrasne blazine na kavču in mehka preproga na tleh. Mešamo lahko tudi različne tkanine, denimo žamet, volno in flanelo: tako bomo ustvarili vabljiv, domačen in prijeten občutek v prostoru. Za enostavno jesensko prenovo preoblecite okrasne blazine, lahke tkanine zamenjajte z žametnimi, denimo. Tudi preproge so lahko volnene, tiste iz jute pa v prostor ne bodo le vnesle pridiha topline, temveč ga bodo naredile tudi zanimivega.

Vračajo se vzorci, jeseni naj bi bilo zlasti veliko cvetličnih, a ne roza, pač pa zamolkle barve, v temnih smaragdnih, mornarskih in toplih rjastih odtenkih.

Za enostavno jesensko prenovo preoblecite okrasne blazine v žametne prevleke.

Zdaj smo že vajeni, da se dom in vrt povezujeta, in nič drugače ne bo v letošnji jeseni: povabite jo v dom. V okrasno skledo naložite hruške, v steklene kozarce vsujte oreške, v vaze vtaknite zadnje cvetoče rastline in jih kombinirajte s travami in lepimi vejami. In ne pozabite na svetlobo: naravne bo vse manj, zato prižgite luči, najraje namizne in talne, čudovit okras, ki obenem daje svetlobo, so tudi novoletne lučke, pa seveda svečke, a z njimi seveda ravnamo pazljivo. Trendovske so tudi pletene viseče luči, seveda v naravni barvi lesa.

Preproga iz jute bo v prostor vnesla toplino in ga naredila zanimivega. FOTO: Nikkimeel/Getty Images