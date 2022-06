Kako se ubraniti pred muhami

Muhe so nedvomno nadležen mrčes, ki ne napada zgolj pod milim nebom, temveč kaj rad zaide tudi v domovanja. Muhe ne zgolj, da so zoprne, na svojih nožicah nosijo več kot 100 patogenih mikrobov, ki se s tem, ko pristajajo na hrani, prenašajo nanjo in lahko ob zaužitju povzročajo težave.

Zato poglejte nekaj preprostih nasvetov, s pomočjo katerih boste muham preprečili, da bi vas nadlegovale doma.

Izdelajte naravno razpršilo

Zmešajte deset kapljic eteričnega olja mete, limonske trave ali sivke z dvema decilitroma vode in čez dan večkrat poškropite obode oken, vrat ter površine doma. Vonj omenjenih eteričnih olj bo muham preprečil, da bi vas obiskale.

Pospravljajte

Hrano in pijačo pospravljate v hladilnik. Zlasti to velja za gazirane pijače, saj ogljikov dioksid, ki ga oddajajo, privablja muhe. Prav tako redno čistite vse madeže, ki jih na površinah doma puščajo hrana in zlasti sladke pijače.

Ne pozabite na smetiščne koše

Hrana, ki jo mečemo v smeti, privablja mrčes. Zato si omislite smetiščne koše s pokrovom in ne pozabite na njihovo čistočo: redno jih čistite z mešanico kisa ter jedilne sode. Malo te lahko posujete tudi na dna čistih košev, saj vpija vlago, preprečuje neprijetne vonjave in s tem niža tveganje za obiske muh. Zlasti to velja za koše, v katere mečete biološke odpadke.

Sproti pospravljate posodo

Umazana posoda je še en magnet za nadležne muhe, zato jo pomivajte sproti in je ne puščajte v koritu.

Pomagajte si z rastlinami

Za konec še dišeči napotek: muhe ne marajo vonja mete in bazilike. Če boste ti rastlini posadili na balkon, teraso ali okenske police, boste vi uživali v njunem vonju, muhe pa se jim bodo izogibale.