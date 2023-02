Jezersko, pravljični slovenski kraj, kjer vas bo narava pustila brez besed

Nedolgo nazaj so nas presenetile obilne snežne padavine, vendar pa v nižinskih delih države sneg počasi kopni. Če obožujete sneg in zimske aktivnosti, je vsekakor smiselno, da se podate nekam, kjer bela odeja še vedno prekriva pokrajino. Ena takih destinacij je Jezersko, ki se ponaša s sloganom, da je narava tam najlepša. Napotke glede tega, kaj vse si je možno ogledati in početi na tem območju Slovenije, nam je podala Andreja Košir, predstavnica Turistično informacijskega centra Jezersko.

