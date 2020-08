Dvojno opojno

Dva jaguarja za ceno enega? Skorajda, le da gre za Legov paket, v katerem se skrivata kockasti repliki dirkalnika iz formule E in suva i-pace etrophy, poleg tega pa še startni semafor in figurici v jaguarjevih dirkalnih barvah. Dirkalnik formula E panasonic jaguar racing gen2 je enosedežni bolid, ki tekmuje v prvenstvu ABB FIA formula E, jaguar i-pace etrophy pa je Jaguarjev prvi popolnoma električni cestni avtomobil, ki tekmuje v istoimenski seriji dirk.



Čeprav gre za manjše in manj podrobne Legove modele znanih avtomobilov, sta bolid in dirkaški suv polna detajlov. Legov set vsebuje 565 kock, namenjen pa je otrokom, starejšim od osem let, oziroma njihovim staršem, ki se navdušujejo nad avtomobili. Jaguarjeva avtomobila sta tudi prva iz Legove serije speed champions, ki sta 25 odstotkov večja od dosedanjih modelčkov; lego kockasti i-pace etrophy tako meri 16 krat 6 krat 6 centimetrov. Baterij ali elektromotorčkov ni, a otroška domišljija jih niti ne potrebuje. Uradna cena seta 76898 znaša cent manj kot 50 evrov, pri največjem slovenskem spletnem trgovcu pa se ga dobi že za dobrih 12 evrov manj.