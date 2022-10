Destinacija: Štajerska od Koroške do Hrvaške

V prostorih Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) je potekala ustanovna skupščina članov konzorcija destinacije Štajerske. S tem dogodkom je projekt tudi uradno zaživel, kar je edinstvena priložnost za turistični preboj Štajerske na širšem mednarodnem turističnem zemljevidu. V destinacijo Štajerska je vključenih 15 partnerjev iz 34 občin.

V občini Kungota blizu avstrijske meje imajo edinstveno srce med trtami.



»Povezovanje regije v destinacijo Štajerska je bil izjemno zahteven proces, zato se zahvaljujem vsem partnerjem, ki so z vključitvijo podprli razvoj turizma v destinaciji. Verjamem, da se bo v partnerstvo v nadaljevanju priključilo še večje število občin v Podravju in širše. Sodelovanje med občinami in destinacijami je izjemno pomembno, kar smo že dokazali s povezovanjem ob reki Dravi v Partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot in na območju Pohorja s Partnerstvom za Pohorje,« je povedal Uroš Rozman, pobudnik partnerstva in direktor RRA Podravje.

Cilj povezovanja je ustvariti večji preboj na mednarodnem trgu, saj se na tak način dosegajo močnejše sinergije pri oblikovanju skupnih turističnih produktov. Na ustanovni skupščini so zbrani za predsednico skupščine soglasno podprli direktorico Zavoda za turizem Ptuj Tanjo Srečkovič Bolšec, ki je pri tem poudarila, da gre za prelomen, zgodovinski trenutek.

»Tudi Destinacija Jeruzalem Slovenija vidi turistično moč v regijskem povezovanju, zato smo veseli, da je bila končno ustanovljena destinacija Štajerska. Vsi deležniki bomo bolje uresničevali in povečevali svoje marketinške in trženjske aktivnosti, oblikovali skupne produkte ter do zdaj razpršena sredstva združili za dosego skupnih ciljev in boljših rezultatov. Želimo si, da bi imeli z omenjeno formalizacijo povezovanja boljša izhodišča za nadaljnje tako slovenske kot mednarodne razpise. Enotni gremo pogumno naprej,« je poudaril Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož.

Do zdaj razpršena sredstva bomo združili za dosego skupnih ciljev.



Povezovanje močno spodbuja tudi nova Strategija slovenskega turizma 2022–2028.