December v soju lučk

Prestolnica je tokrat zažarela v duhu slovenskega pregovora V slogi je moč. Vsak element, vsak detajl je poseben sam zase in hkrati skupaj s preostalimi sestavlja veličastno celoto, ki bo razsvetlila dolge decembrske noči. Avtor praznične okrasitve Urban Modic je osnovne gradnike okrasitve, ki jih je zasnoval že njegov oče Zmago Modic, dopolnil in jih po mestu prerazporedil drugače kot v preteklih letih.

V Čarobnem Mariboru mestne ulice in trgi žarijo v nešteto lučkah, dodaten čar pa dajo svetlobne skulpture Lumina ter praznično okrašene fototočke Čarobne galerije. Okrasitev glavnih ulic s t. i. čarobnimi nitmi ponazarja povezovanje med ljudmi. V družbi prebivalcev mesta lahko okrasite urbane gozdičke, obiščete darilno in art tržnico z lokalnimi pridelki in izdelki ter se prepustite domišljiji v Vilinskem mestu.

Kranjska okrasitev v stilu Prešernovih verzov Foto: Primož Hieng

Na praznike so se pripravili tudi na Bledu. Praznična Jezerska promenada bo odprta do 2. januarja 2022. Zimska pravljica je odprta od ponedeljka do četrtka od 15. do 19. ure, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih pa od 11. do 21. ure. Na stojnicah se lahko okrepčate s tipičnimi gorenjskimi jedmi in toplimi napitki ter izberete izvirna praznična darila. Vabijo na ogled jaslic v naravni velikosti, največje naravne novoletne smreke, prazničnega stola in ljubezenskega kolesa. Blejski grad decembra postane pomembno središče kulturnega dogajanja. V grajski kapeli so v adventnem času pa vse do 6. februarja 2022 na ogled jaslice. V tem času lahko ob nakupu vstopnice za grad izberete posebno grajsko voščilnico, ki jo napisano oddate v adventni nabiralnik v muzeju in jo tako kar z gradu pošljete na želeni naslov.

Blejske jaslice Foto: arhiv Turizma Bled

V soboto, 18. decembra, bosta ob 11. in 16. uri v Viteški dvorani delavnici Praznične dekoracije, čemur sledi kosilo oziroma večerja. Obvezne prijave na spletni strani www.jezersek.si. Tik pred božičem, 23. in 24. decembra, med 12. in 17. uro boste lahko prvič letos na Blejskem gradu prevzeli praznično potico. Prednaročila so obvezna na že omenjeni spletni strani. Člane kulturnega društva Viteza Gašperja Lambergarja boste lahko spremljali ali z njimi tudi zaplesali na božični dan, 25. decembra, ob 11. uri. Z lahkotnim plesnim korakom se bomo podali tudi v prihodnje leto, srednjeveško skupino boste lahko videli še 1. januarja 2022, prav tako ob 11. uri.

Mesto celjskih grofov ob reki Savinji se decembra običajno spremeni v pravljično deželo z otroškimi junaki, vilami, konjički in dobrimi možmi. Pred otroškimi očmi zaživijo svetlobni pravljični liki. Na sprehodu po ulicah starega mestnega jedra lahko pri lokalnih ponudnikih in v butičnih trgovinicah dobite sto in eno idejo za lepo darilo.

V Kopru morda ne boste doživeli zime, boste pa Fantazimo.

Osvetlitev v Kranju je nekaj posebnega, staro mestno jedro razsvetlijo verzi iz Prešernovih pesmi. Ob občudovanju luči se lahko ustavite ob lesenih hiškah prazničnega sejma ali zavijete v katero od trgovinic z izvirnimi spominki in darili – od stvaritev znanih slovenskih oblikovalcev, ki jih navdihujejo etnološki motivi, do ročnih del iz socialnih podjetij. Najdete lahko celo replike nakita iz 1. tisočletja – iz zlate dobe Karnije.

V Kopru morda ne boste doživeli zime v pravem pomenu besede, je pa mogoče doživeti Fantazimo. Tematski unikatni elementi in praznične lučke obogatijo poglavitna mestna prizorišča in znamenitosti. Poti skozi okrašene ulice in trge vas pripeljejo do Kardeljeve ploščadi, kjer stoji 15 metrov visoko novoletno drevo s skoraj 30.000 lučkami. Najmlajši se najbolj razveselijo svetlobnih podob živali v Hlavatyjevem parku med koprsko tržnico in semedelsko promenado. Odprto je drsališče, ki navdušuje drsalce vseh starosti.