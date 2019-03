Za zdravo in zadovoljno žival

Papagaji nujno potrebujejo družbo. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Psi ne marajo biti sami, radi imajo lastnika in njegovo družino.

Živali potrebujejo dovolj veliko in varno življenjsko okolje.

Strokovnjaki poskušajo potrebe domačih živali strniti v pet osnovnih kategorij, ki morajo biti zagotovljene, če želimo, da imajo živali zadovoljno življenje. Seveda jim lahko damo še več, saj so te kategorije zgolj osnova za spodobno življenje.Na prvem mestu je zdravje. V to kategorijo spada redno obiskovanje veterinarja oziroma zaščita pred boleznimi, poškodbami, trpljenjem in bolečino. To pomeni, da moramo poskrbeti za preventivo, kot so cepljenja in sredstva proti zajedavcem. Živali ne smemo povzročati bolečine in uporabljati predmetov, kot so električne ovratnice ali ovratnice z bodicami. Tudi dresura živali ne sme temeljiti na bolečini. V to kategorijo spadata tudi prepoved rezanja repov in uhljev ter prepoved vzrejanja pasem, ki imajo znane zdravstvene težave (določene mačke in psi imajo težave z dihanjem).Druga kategorija je naravno vedenje. Živalim moramo omogočiti, da se vedejo, kot je značilno za njihovo vrsto. To pomeni igranje, tek, plavanje, skakanje, letenje. Pticam moramo omogočiti vsakodnevno priložnost za letenje in jih spuščamo iz kletk.Tudi družba je pomembna. Psi so družabne živali in želijo biti z lastnikom, njegovo družino; družiti se morajo tudi z drugimi psi, ovohavajo se in markirajo na ulici. Mačke potrebujejo kraj za brušenje krempljev, zajčki nekaj za glodanje. Papige nujno potrebujejo družbo drugih papig, ker se brez nje čutijo ogrožene. Prav tako si izberejo partnerja za vse življenje, to velja za vse papige brez izjeme.Četrta kategorija je prehrana: vsaka vrsta uživa določeno hrano, ki mora biti ustrezne kakovosti in količine. Debelost in podhranjenost sta enakovredni težavi hišnih ljubljenčkov. Mesojedci vedno potrebujejo meso, ne glede na to, ali je lastnik vegetarijanec ali vegan. Ena od zablod je, da lahko pse hranimo le s kostmi. Še pogosteje trpijo zaradi neustrezne prehrane eksotične vrste, zato se velja predhodno posvetovati z veterinarjem. Pomemben je način, kako žival dobi hrano, lahko jo ponudimo v igračkah, da je iskanje bolj zabavno. Nekatere vrste potrebujejo živo hrano. Seveda moramo živalim omogočiti dostop do čiste pitne vode.Potrebujejo tudi dovolj veliko in varno življenjsko okolje. Mačkam moramo zagotoviti dovolj kotičkov, da se lahko umaknejo, ko jim to ustreza. Tako kot psi potrebujejo družbo gospodarja in drugih psov, nujno potrebujejo vsakodnevne sprehode, kako pogosti in dolgi naj bodo, je odvisno od pasme in značaja živali.