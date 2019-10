Sadimo drevesa, negujemo trato

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vrtnice obrežemo in odstranimo poškodovane dele, s čimer preprečimo, da bi se zlomile pod težo snega.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Čas je za sajenje zimskega česna. FOTOGRAFIJE: Guliver/Getty Images

Čas za čebulnice

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Krizanteme lepo popestrijo jesenski vrt, posadite jih lahko celo v lonce in okrasite vhod.

Oktober je čas za zatiranje mahu, sejanje nove trave in čiščenja listja.

Jamice, v katere jih bomo posadili, naj bodo dvakrat globlje od velikosti čebulic.

Opravila na vrtu se z oktobrom ne končajo. Zdaj je čas za pospravljanje še zadnjih pridelkov, pripravo tal ter gredic na pomlad in tudi sajenje. Za kaj vse je treba poskrbeti v drugem jesenskem mesecu?Od sredine septembra do prve zmrzali je idealen čas za sajenje novih sadnih in okrasnih dreves ter grmovnic. V jeseni posajene rastline se bolje ukoreninijo, spomladi hitreje naredijo poganjke in so odpornejše proti suši kot tiste, ki jim nov prostor pod soncem namenite spomladi.Drevesom, ki že bogatijo vaš vrt ali sadovnjak, očistite krošnje: porežite suhe, nalomljene in poškodovane veje, ki bi sicer pozimi podlegle vetru in snegu, s čimer bi na rastlinah nastala nepopravljiva škoda.Posebno pozornost namenite trati. Oktober je čas za zatiranje mahu, sejanje nove trave in čiščenja odpadlega listja. Sproti ga odstranjujte in odnašajte na kompost. Kakšen kupček pustite v kotu vrta: v njem bodo lahko prezimile na vrtu dobrodošle živali.Enoletnice, ki so vas razvajale vse poletje, so že odcvetele. Izkopljite jih ter dopustite tlom, v katerih so rasle, da se spočijejo. Še prej poberite semena, jih posušite in spomladi znova zasejte pisane kombinacije.Številne trajnice, kot so astre, krizanteme in cinije, še cvetijo. Zaščitite jih pred zmrzaljo. Tiste, ki so se že izpele, porežite pet centimetrov od tal in jim omogočite razvoj močnejšega koreninskega sistema.Posebno pozornost namenite vrtnicam: njihove poganjke skrajšajte na 15–20 centimetrov, odstranite poškodovane in odmrle dele rastlin ter s tem preprečite, da bi se zlomile pod težo snega ali v močnem vetru. Obsujte jih z zemljo in primernim gnojilom. Če bi radi z njimi obogatili vaš vrt, posadite nove rastline. Tako kot to velja za druge grmovnice, so tudi jeseni posajene vrtnice spomladi odpornejše, lepše in močnejše od zasajenih spomladi.Od konca septembra do prve zmrzali je čas za sanjanje čebulnic spomladanskih rastlin: narcis, tulipanov, hijacint in drugih znanilcev pomladi. Stik z mrazom jih spodbudi, da tedaj, ko nastopi pomlad, hitro poženejo, a sadite dovolj globoko v zemljo. Osnovno pravilo se glasi: jamice zanje naj bodo dvakrat globlje od velikosti čebulic.Čebulice nekaterih poletnih okrasnih rastlin, denimo begonij, dalji, kan in gladiol, ne prezimijo na prostem in jih je treba, preden pritisne zmrzal, izkopati ter jim zagotoviti primerne razmere za prezimovanje: izkopane posušite, z njih odstranite zemljo ter jih shranite v temnem, suhem, zračnem in hladnem prostoru, kjer temperatura ne pade pod štiri stopinje Celzija.Najbolje prezimijo v lesenih ali kartonastih škatlah, druga ob drugi.Tudi na zelenjavnem vrtu je še delo, oktober je zadnji mesec za spravilo pridelkov in za pripravo tal na naslednjo sezono. Prazne gredice je do konca oktobra priporočljivo prekopati in pognojiti z uležanim hlevskim gnojem ali kompostom.Zemljo pustite v grudah, da bo čez zimo zamrznila. Posadite zimski česen in posejte zimsko solato, posevke, ki so na vrtu še ostali – radič, solato, trajna zelišča –, pa s primerno kopreno zaščitite pred zmrzaljo in v njih uživajte tudi v mrzlem delu leta.