(Pre)hitri in (pre)drzni

Turneja mobilnosti

Otroci so ranljivi udeleženci v prometu. FOTO: Primož Hieng

Najpogostejše napake

1600 ljudi se je prijavilo na akcijo Ponovno na izpitno vožnjo.



Trda statistika

Glavne napake: prevelika hitrost, neupoštevanje znakov in pravil, napačno razvrščanje in nepravilna uporaba smerokazov.

Od skoraj 300 voznikov, ki so se v desetih slovenskih krajih lani preizkusili v vožnji na simulatorju vožnje DRAJV, so se najbolje odrezali Celjani, najšibkejše znanje pa so prikazali vozniki na skrajnem severovzhodnem delu države. Pokazalo se je, da tako tisti z daljšim vozniškim stažem kot mladi vozniki pri vožnji prepoznajo nevarno situacijo v prometu, vendar se nanjo ne odzovejo ustrezno oziroma se trku ne izognejo zaradi prevelike hitrosti.Gre za rezultate Turneje mobilnosti, ki je pod okriljem Zavarovalnice Triglav lani potekala v Celju, Kranju, Novi Gorici, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Ljubljani, Postojni, Krškem in Kopru. S pomočjo simulatorja vožnje DRAJV so testirali, kako se vozniki odzivajo v nepredvidljivih situacijah. Prav tako je vsakega voznika spremljal učitelj vožnje, ki je pokomentiral napake in mu predlagal ukrepe za varnejšo vožnjo.»V Zavarovalnici Triglav že vrsto let sistematično analiziramo podatke o vozniških navadah, da bi dobili bolj celovit vpogled v ozadje voznikovega vedenja. V okviru Turneje mobilnosti smo med drugim testirali, kako se vozniki odzovejo na napake drugih udeležencev v prometu, kako se znajdejo v križiščih in kaj storijo v primeru, ko jim pred avto nenadoma skoči otrok. Izkazalo se je, da bi le tretjina voznikov z daljšim stažem danes uspešno opravila izpitno vožnjo, čeprav jih je precej prepričanih, da so odlični vozniki. Odstotek tistih, ki bi s prikazano vožnjo opravili vozniški izpit, pa je višji pri voznikih, ki imajo enega ali več otrok,« je na kratko povzela, vodja projektov cestne preventive na Zavarovalnici Triglav.Da bi se lahko vozniki preizkusili še na bolj domačem terenu, so se iz virtualnega okolja simulatorja v okviru akcije Ponovno na izpitno vožnjo preselili še na ceste. Odziv je bil odličen, saj se je na ponovitev izpitne vožnje prijavilo več kot 1600 voznikov. Izmed izžrebancev, ki so lahko skupaj z izkušenim učiteljem vožnje podoživeli izpitno vožnjo, pa bi jih izpit uspešno opravila manj kot polovica. To je boljši rezultat kot na Turneji mobilnosti, kjer dva od treh voznikov vozniškega izpita ne bi opravila.In katere so bile najpogostejše napake voznikov na cesti? Na prvem mestu je bila prekoračitev hitrosti, sledijo pa neupoštevanje prometnih znakov in pravil, napačno razvrščanje in nepravilna uporaba smernih utripalk v krožiščih. Veliko voznikov pozablja na dejstvo, kako pomembna je priprava na vožnjo, pri čemer ne gre le za varnostni pas in ustrezno nastavitev ogledal, ampak je treba paziti tudi na to, kaj se med vožnjo dogaja na (zadnjih) sedežih.Po podatkih policije se je v letu 2019 v Sloveniji zgodilo 18.826 prometnih nesreč, v katerih sta življenje izgubili 102 osebi, 796 je bilo hudo telesno poškodovanih in 6698 lažje. Najpogostejši vzrok zanje sta bila neprilagojena hitrost in nepravilni premik z vozilom. Ta dva izziva s postavitvijo inteligentnih cestnih sistemov že od leta 2015 nagovarja Zavarovalnica Triglav. Doslej so po Sloveniji v sklopu akcije Skupaj za prometno varnost postavili že 56 prikazovalnikov hitrosti in 24 sistemov za preprečevanje trkov na nepreglednih odsekih ter prav toliko sistemov za opozarjanje na nevarnost prihoda vlaka na pasivno zavarovanih prehodih ceste čez železniško progo.V Triglavu so prepričani, da lahko s pomočjo inteligentnih cestnih sistemov in z načrtnim ozaveščanjem in izobraževanjem voznikov izboljšajo črno statistiko. Poleg prakse je za zmanjšanje vozniških napak zelo pomembno tudi obnavljanje znanja cestnoprometnih predpisov, ki je v ospredju spletnega portala vozimse.si. Ne le zato, ker znanje z leti opeša, ampak se spreminjajo tudi predpisi in infrastruktura.