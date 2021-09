Čebulnice za pisan vrt

Ko pride njihov čas, kar zažarijo. FOTO: Bossiema/Getty Images

Rade imajo odcedna tla, v premokri zemlji bodo zgnile.

Vrtnarjeve misli so jeseni usmerjene predvsem v to, kako bo oskrbel vrt, da bo dobro prezimil. Seveda pa je dobro pogledati še korak dlje in poskrbeti, da bo že v zgodnji pomladi na njem brstelo, ne le na zelenjavnem, tudi na okrasnem. Tako kot je jesen čas za sajenje čebule in česna, je tudi čas, da posadimo okrasne čebulnice, tiste, ki cvetijo na pomlad.Tako bodo ene prvih rastlin, ki bodo po turobni zimi ozaljšale vrt in zelenico pred hišo.Čebulnice so trajnice, nekatere cvetijo spomladi, druge poleti in jeseni, tako da bodo z raznoliko zasaditvijo krasile vrt vse leto, razen pozimi. Sadimo jih septembra in oktobra, da se do zime utrdijo, v mrazu bodo počivale in spomladi odgnale; tiste, ki cvetijo poleti in jeseni, lahko sadimo na pomlad. Izbiramo med vrsto cvetočimi čebulnicami, med najbolj priljubljenimi so zagotovo tulipani in narcise. Vendar bi bilo škoda, če bi se pri izbiri omejevali, čudovite so tudi hijacinte, irisi, žafrani, ciklame pa šmarnice in jarice, ne pozabimo na zvončke, ki jih sicer pogosteje najdemo na divjih rastiščih, a bodo polepšali tudi domači vrt. Zlasti ker bodo med prvimi, ki bodo morda še pod snegom pokukali na plan.Za vzgojo so čebulnice nezahtevne, le na pravo mesto jih moramo posaditi. Potrebujejo namreč dobro odcedna tla, saj bodo ob preobilici vlage začele gniti. Drugih zahtev tako rekoč nimajo, zato jih sadimo kamor koli, kjer je ustrezna zemlja. Pogosto krasijo skalnjake, robove gred, težko dostopne škarpe, sadimo jih na travnatih površinah, pri čemer trave v času cvetenja čebulnic pač ne kosimo. Ko odcvetijo, jih večinoma lahko pustimo v zemlji: cvetele bodo vrsto let, saj so trajnice. Nekatere vrste, na primer tulipane, pa je bolje po cvetenju izkopati in jeseni znova posaditi. Izkopljemo jih šele, ko listje povsem oveni.Tudi sicer velja, da listje odcvetelih rastlin porežemo šele, ko je ovenelo, čeprav bo vrt zaradi tega videti nekoliko zanemarjen. Sicer pa čebulnice sadimo samostojno ali v kombinaciji z drugimi rastlinami, kakor nam veleva čut za estetiko. Sadimo jih v skupinah ali posamezno. Zemlje pred saditvijo ni treba pripravljati, dovolj bo, da jo prerahljamo in pognojimo s kompostom. Čebulice posadimo v jamice, ki jih je najbolje narediti s sadilnim klinom. Polagamo jih s spodnjim delom navzdol, globina naj bo za dve ali tri debeline čebulice, in rahlo zagrnemo z zemljo.