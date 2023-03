Ker so med novimi avtomobili skoraj samo še športni terenci, je nekdo moral plačati davek. Največ so žrtvovali karavani (poleg enoprostorcev), zato je prava redkost, da sploh še dobimo na test kakšen avtomobil iz segmenta C s povečanim zadkom. Toda tudi ford focus karavan ne bo več dolgo med nami, saj bodo pri Fordu leta 2025 umaknili celotno paleto modela focus. Velik prtljažnik Prtljažnik v osnovi meri kar 575 litrov, če štejemo še prostor pod dvižnim dnom, ima focus karavan 635 litrov prostornine. Vsekakor nam je razdeljeni prtljažnik všeč. Pod dvižno dno lahko pospravite umazana oblačila...