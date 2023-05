Ni skrivnost, da so tudi med manjšimi avtomobili športni terenci oziroma, bolje, križanci skoraj spodrinili bolj klasično oblikovane manjše avtomobile. Takšen primer je tudi Volkswagnov taigo, ki je bolj usločena izvedenka modela T-cross, oba pa se v prodajni statistiki znajdeta veliko pogosteje kot nekdaj priljubljeni in tehnično sorodni mali model polo. Notranjost ni zadnji modni krik, a to morda niti ni slabo. Iz Brazilije v Evropo Najprej je bil pripravljen v Braziliji, kjer je imel drugo ime, potem pa so ga preuredili in ponudili za Evropo, kjer od lani nastopa kot taigo. S 4,27 metra ...