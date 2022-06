Arion 410: majhen, a zmogljiv (FOTO)

V seriji Arion je sedem modelov z maksimalno močjo od 90 do 145 KM. Najmanjši, arion 410, ima vgrajen motor FTP, ki razvije 90 KM maksimalne moči in 405 Nm navora. Močnejši arioni imajo tudi možnost ekstra moči (CPM – claas power management), ki se lahko uporablja pri transportu ali delu s priključno gredjo. Že skoraj nepotrebno je omenjati, da motorji ustrezajo V. stopnji glede emisij, ki je danes standard za vse nove traktorje.

30 iz serije so jih lani prodali pri Grapaku.

Na slikah predstavljeni arion ima quadrishift menjalnik 16 + 16, pri katerem se štiri stopnje prestavljajo pod obremenitvijo, maksimalna hitrost pa je 40 km/h. Večji modeli (od 430 naprej) pa imajo tudi možnost namestitve menjalnika hexashift 24 + 24. Ta omogoča maksimalno hitrost 40 km/h pri nižjih vrtljajih motorja (1840 vrt./min). Smer vožnje se spreminja s pretikanjem ročice (invertor), ki je na levi strani pod volanom. Ta sistem pri Claasu imenujejo revershift. Menjalnik ima lahko vgrajene tudi plazeče prestave, ki omogočajo hitrost 150 m/h.

Digitalni sistemi

Oprema je v standardni izvedbi in v boljših izvedbah CIS in CIS+. Traktorji lahko uporabljajo tudi vse digitalne sisteme claas telematics, ki omogočajo analizo delovanja stroja, nadzor na daljavo, zajem podatkov – dokumentiranje dela in diagnozo traktorja na daljavo. Z uporabo Claasovega sistema za avtomatsko vodenje po vodilnih linijah se lahko privarčuje tudi do 7 odstotkov goriva.

Arion 410 je na manjših kmetijah lahko kot prvi traktor.

Claas arion 410 je traktor s približno tako močjo, kot je povprečna moč novih lanskih strojev. Na manjših kmetijah je lahko kot prvi traktor, na večjih pa kot drugi ali tretji. Serija je bila lani najbolj prodajana pri Claasu v Sloveniji. Zastopnik Claasa podjetje Grapak je lani prodal kar 30 arionov.

Na zadnjem blatniku so gumbi za zunanje upravljanje hidravličnega dvigala in priključne gredi.

Na desni strani kabine je nameščena večina komand. Večopravilna upravljalna ročica omogoča lažje upravljanje menjalnika, sprednjega nakladalnika, hidravličnega dvigala in hidravličnih priključkov. Tako potrebujete levo roko samo za krmiljenje in uporabo revershofta (invertorja) za menjavo smeri vožnje.

Arion doseže stopnjo V pri emisijah s pomočjo dizelskega oksidacijskega katalizatorja (DOC) in katalizatorja SCR – z dodajanjem tekočine adblue. Ta se nataka v rezervoar z modrim pokrovom.