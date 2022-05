Albin ima trgovino za zbiratelje

Zbirateljstvo je že od nekdaj strast Albina Potočnika, samostojnega podjetnika, ki je 1. januarja 2008 ustanovil podjetje – trgovino za zbiratelje. Pravi, da je bila to zanj logična odločitev, saj se, odkar ve zase, ukvarja z zbirateljstvom.

»Pred dobrimi 30 leti, ko spletne trgovine še ni bilo, je bil nakup albuma za kovance ali znamke skoraj nemogoč,« se spominja. V njegovi trgovini v Mariboru in treh spletnih (www.kovanci.si, www.bankovci.si in www.znamke.si, v pripravi je še spletna trgovina www.značke.si) lahko zbiratelji kovancev, znamk, bankovcev, značk, pokrovčkov steklenic, medalj dobijo vso potrebno opremo, Potočnik ima v ponudbi tudi opremo priznane blagovne znamke Leuchtturm. Poleg opreme lahko zbiratelji kupijo tudi kovance, znamke in bankovce.

»Na zalogi imamo vse priložnostne kovance za 2 evra,« pove Potočnik, ki meni, da je zbirateljstvo, star hobi, na poti k izumrtju. Nekaj pospeška mu je sicer po njegovem dal prihod evra v Slovenijo leta 2007.

3900 evrov je kupec odštel za kovanec za 2 evra iz leta 2007 z motivom Grace Kelly, danes bi med 5000 in 6000 evri.

Na naše vprašanje, kaj bi svetoval začetnikom, odgovarja, da bi se moral vsak najprej odločiti, kaj zbirati, tematiko. »Če zbiramo vse povprek pri znamkah, bankovcih, kovancih, je tega enostavno preveč,« pravi. Zanimalo nas je, kako se v numizmatiki določi vrednost kovanca. Potočnik odgovarja, da se ta določi glede na ponudbo in povpraševanje.

»Odločilna je redkost, nato pa še ohranjenost kovanca,« pravi in doda, da je bil najdražji kovanec prodan v njegovi trgovini monaški za 2 evra iz leta 2007 z motivom Grace Kelly. Takrat je kupec zanj odštel 3900 evrov, današnja cena taistega kovanca pa se giblje med 5000 in 6000 evri.